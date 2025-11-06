Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 23:22 |
1564
0

МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»

Известный тренер – о Владимире Бражко

06 ноября 2025, 23:22 |
1564
0
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

«Мне нравится Бражко, неоднократно об этом говорил. У него хорошие данные для опорника, но ему стоит добавить в компоненте отбора мяча. Поработать над этим. Если прибавит – будет очень серьезный футболист», – сказал Маркевич.

В этом сезоне в активе Владимира Бражко 21 матч, два забитых гола и одна результативная передача.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

По теме:
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06 ноября 2025, 23:46 0
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола

Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06 ноября 2025, 06:23 8
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06.11.2025, 03:25
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06.11.2025, 01:55
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06.11.2025, 18:31
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
05.11.2025, 05:01 64
Футбол
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем