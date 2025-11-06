МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
Известный тренер – о Владимире Бражко
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
«Мне нравится Бражко, неоднократно об этом говорил. У него хорошие данные для опорника, но ему стоит добавить в компоненте отбора мяча. Поработать над этим. Если прибавит – будет очень серьезный футболист», – сказал Маркевич.
В этом сезоне в активе Владимира Бражко 21 матч, два забитых гола и одна результативная передача.
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
