МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

«Мне нравится Бражко, неоднократно об этом говорил. У него хорошие данные для опорника, но ему стоит добавить в компоненте отбора мяча. Поработать над этим. Если прибавит – будет очень серьезный футболист», – сказал Маркевич.

В этом сезоне в активе Владимира Бражко 21 матч, два забитых гола и одна результативная передача.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.