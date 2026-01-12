Конец слухам об АПЛ: тренер-сенсация остается в Порту

Наставник "Порту" Франческо Фариоли пролонгировал трудовое соглашение с клубом, о чем информирует официальная пресс–служба "драконов".

Стороны пришли к согласию относительно продления совместной работы на ближайшие два с половиной года – контракт будет действовать до 30 июня 2028 года.

Также стало известно о пополнении в тренерском штабе: к команде примкнул ассистент Фелипе Санчес. Ранее он занимал аналогичную должность в "Реал Сосьедад" и уже имеет опыт успешного взаимодействия с Фариоли.

Напомним, что 36–летний итальянский тренер встал у руля португальского гранда летом 2025 года.

Под его началом коллектив провел 27 официальных встреч, в которых добился 23 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. За этот период команда продемонстрировала высокую результативность, забив 57 мячей и пропустив всего 13.

На текущий момент "Порту" возглавляет таблицу национального первенства, набрав 49 баллов по итогам 17 туров и сохраняя отрыв от "Спортинга" в 7 очков.