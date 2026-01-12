Конец слухам об АПЛ: тренер-сенсация остается в Порту
Итальянский гений отказал англичанам
Наставник "Порту" Франческо Фариоли пролонгировал трудовое соглашение с клубом, о чем информирует официальная пресс–служба "драконов".
Стороны пришли к согласию относительно продления совместной работы на ближайшие два с половиной года – контракт будет действовать до 30 июня 2028 года.
Также стало известно о пополнении в тренерском штабе: к команде примкнул ассистент Фелипе Санчес. Ранее он занимал аналогичную должность в "Реал Сосьедад" и уже имеет опыт успешного взаимодействия с Фариоли.
Напомним, что 36–летний итальянский тренер встал у руля португальского гранда летом 2025 года.
Под его началом коллектив провел 27 официальных встреч, в которых добился 23 побед при 2 ничьих и 2 поражениях. За этот период команда продемонстрировала высокую результативность, забив 57 мячей и пропустив всего 13.
На текущий момент "Порту" возглавляет таблицу национального первенства, набрав 49 баллов по итогам 17 туров и сохраняя отрыв от "Спортинга" в 7 очков.
𝐎 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 🔄 A ambição também 💙— FC Porto (@FCPorto) January 11, 2026
FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️#SeguimosJuntos pic.twitter.com/1G1649Sj7T
