Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
31 января 2026, 20:46 |
116
0

Смотрите видеотрансляцию финального матча Austrralian Open 2026

Коллаж Sport.ua

1 февраля состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнир выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATР 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 10-е очное противостояние соперников. Счет 5:4 в пользу Новака.

Победитель поединка выиграет трофей Australian Open.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Елена РЫБАКИНА: «Я рада, что смогла успокоиться и перестать нервничать»
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля
