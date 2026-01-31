Australian Open31 января 2026, 20:46 |
116
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Austrralian Open 2026
31 января 2026, 20:46 |
116
0
1 февраля состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнир выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATР 4).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет 10-е очное противостояние соперников. Счет 5:4 в пользу Новака.
Победитель поединка выиграет трофей Australian Open.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 31 января 2026, 14:20 6
31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне
Теннис | 31 января 2026, 05:05 0
Элизе Мертенс и Чжан Шуай одолели Анну Данилину и Александру Крунич в финале слэма
Теннис | 31.01.2026, 19:42
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Футбол | 31.01.2026, 13:52
Комментарии 0
Популярные новости
29.01.2026, 17:27 55
30.01.2026, 15:57 3
31.01.2026, 08:03 4
30.01.2026, 05:22
31.01.2026, 02:32
30.01.2026, 03:52 1
30.01.2026, 04:02 1
30.01.2026, 07:22 5