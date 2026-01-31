Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнир выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATР 4).

Это будет 10-е очное противостояние соперников. Счет 5:4 в пользу Новака.

Победитель поединка выиграет трофей Australian Open.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА