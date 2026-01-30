Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!

Ну вот, наконец-то в 22-м туре итальянская Серия А заиграла настоящими красками и пусть играют в том же духе до последнего тура. Стартовала и бразильская Серия А, потому в качестве младшего брата можно будет местами сравнивать некоторые моменты. Пусть пока разыграются, говорить хватит о чем. Начать стоит с приятной для Мартина Батурины – его признали восходящей звездой января и это вполне заслуженная награда для разыгравшегося игрока. Это уж если верить официальному сайту Серии А, а остальные трофеи за месяц пока еще не имеют своих обладателей. Чем запомнился Батурина уже в тексте дальше, а пока о том, как порадовал 22-й тур. Началось все с мощных 6:2 в прошлую пятницу и голы пошли дальше. Снова разочаровало «Лацио», «Интер» доволен, а «Фиорентина» опять в зоне вылета – пора детальнее проанализировать, что и как!

30.01. 21:45. «Лацио» – «Дженоа». Тотал больше 1.5 за 1.52

Первый матч 23 тура пройдет в пятницу, в 21:45 на «Стадио Олимпико». Лука Цуфферли рассудит команды и отвечает за порядок.

За последнее время о «Лацио» даже говорить не хочется. Да, руководство и Сарри в каких-то контрах, но и от сеньора Маурицио ждали большего, а не страданий в каждом матче. По-другому игру римлян назвать нельзя и даже не всегда счет отображает ситуацию на поле. Проиграть по статистике «Лечче», обладая 61% владения мячом – это как вообще? Игра с «Комо» была еще хуже. Снова попытались решить вопросы и подписали Даниэля Мальдини в аренду, а также на перспективу пришел Эдоардо Мотта и это в стиле Сарри: побольше вратарей, защитников и пусть будет нападающий, чтобы на кого-то скинуть ответственность. Что говорить: состав хороший и крайне странно, почему так «орлы» играют. Да и какие они «орлы» – пока максимум «воробьи», пусть уж простят за критику.

А вот «Дженоа» в последнее время потихоньку исправляются и выдают достойные матчи. Причем по версии официального сайта: «забивать генуэзцы стандартные и простые голы не умеют». Действительно, частенько стали колотить красивейшие мячи, как к примеру Руслан Малиновский и его пушка со штрафного, в тот же угол и почти с аналогичной позиции от Мессиаса, боковые ножницы Экубана – дорого-богато глянуть! Справедливости ради стоит отметить, что и пропускают тоже не всегда обычные голы и в этом уже концепт последнего времени «грифонов». В защите бы подтянуть игру и тогда можно не надеяться на нападение. Еще Даниэле Де Росси надо угадывать с составом, ведь в прошлом туре забивали все, кто вышел на замену. Хотя это может быть и специальный ход от тренера, который подарил 3 очка и это важнее всего.

Что ожидать от «Лацио» – да скорее всего снова мало голов и очередная ничья (3), хотя БК верит в победу римлян (2.08). Хочется верить в 1:1 (5.75), соответственно в ТБ1.5 за 1.52.

Getty Images/Global Images Ukraine

31.01. 16:00. «Пиза» – «Сассуоло». Тотал больше 2.5 за 1.95

Матч состоится в 16:00 на «Арене Гарибальди» в субботу. Главный судья матча Альберто Арена.

«Пиза» в прошлом туре начала против лидера чемпионата достаточно дерзко, выглядели интересно и как минимум избавились от того, что 11 матчей подряд просто боялись соперника. Может и не в каждой игре, но в 70% точно. С «Интером» были почти идеальные 25 минут, а вот дальше снова вернулись к обратному сценарию. Не совладали с эмоциями, да и нынешний лидер Серии А хорош собой, чего уж там говорить. Не стоит еще раз отмечать список травмированных, ведь он давненько уже не меняется – он внушительный и для команды такого уровня это очень плохо. Добавляет проблем бездействие в атаке и справедливости ради надо отметить: в последних матчах уже начали забивать и пусть побед нету, но хоть так. «Пиза» все так же в зоне вылета и не видать никаких перемен на будущее.

«Сассуоло» наконец-то добыл победу и одолел «Кремонезе». Сложные соперники пока закончились и календарь уже получше, потому самое время брать очки. Прям уж очень простой прогулки ждать нельзя, учитывая нестабильность команды. Начало положено, вернулся Доменико Берарди и в целом лазарет уже почти пустой – что может быть лучше? Фабио Гроссо тоже отметил: наконец-то есть выбор игроков, ротация достойная и теперь дело за результатами. «Сассуоло» сейчас на 11-м месте с 26 очками и статистика по голам 24:28. Скромно, невыразительно, но поправимо.

Обе команды забивают не так много и в этой игре не должны удивлять. Счета 0:0 или 1:1 вероятнее всего, хотя все же в прошлом туре все порадовали, потому пусть будет ТБ2.5 за 1.95.

31.01. 19:00. «Наполи» – «Фиорентина». Тотал больше 2.5 за 1.95

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра пройдет в субботу на стадионе «имени Диего Армандо Марадоны» в 19:00. Главный судья встречи Федерико Ла Пенна.

Матчи 2026-го года для «Наполи» пока получаются очень сложными и особенно провальным выдался период возвращения Лиги чемпионов. Неаполитанцы с треском вылетели, сыграв вничью 1:1 с «Копенгагеном» и уступили «Челси», которым по сути ничего и не надо было. Перед этим еще и «Ювентус» развалил «Наполи» 3:0, усугубив борьбу за чемпионство Серии А. Антонио Конте в шоке, руководство скорее всего тоже не в восторге. На замену травмированных лидеров купили Джиоване с «Вероны» и это ли уровень неаполитанцев? Там же Лоренцо Лукка был, зачем его отдавали в аренду? Пока игра «Наполи» и действия на трансферном рынке вызывают вопросы.

«Фиорентина» избавилась от предпоследнего турнира, который мешает выбираться из зоны вылета. В Кубке Италии уступили «Комо» 1:3, причем по делу. Лига Конференций будет впереди, но аж 19 февраля и против не самой сильной «Ягеллонии». До того момента есть 3 игры и в Серии А есть не менее важные цели – снова угодили в зону вылета, ведь уступили «Кальяри» в прошлом туре. Не долго музыка играла, как говорится. Однако еще ничего не потеряно и впереди немало работы. Из хороших новостей: могут вернуться в игру Кин и Пикколи, вроде уже залечили свои травмы.

Победа «Наполи» в линии представлена за 1.7 и это похоже самый вероятный вариант для ставки. Надо уже прервать серию неудач, а «Фиорентина» не самый сильный соперник для этого. ТБ2.5 за 1.95 тоже может быть.

31.01. 21:45. «Кальяри» – «Верона». Победа Кальяри за 2.28

Игра пройдет на арене «Униполь Домус» вечером субботы в 21:45. Главный тренер матча Кевин Боначина.

«Кальяри» поразил своей действительно странной победой над «Ювентусом», но решил со второй не затягивать и победил «Фиорентину». И снова нельзя назвать эти 3 очка очевидными, хотя проклятие тики-таки и тотального доминирования по владению мячом все же имеет место быть. Что имеется в виду? При 30% владения мячом били в створ больше и выглядели лучше – уже не парадокс, а качественный подход к игре. В хорошей форме Кылычсой, а также Фабио Пизакане не против подтянуть в состав Трепи: 19-летний Яэль провел 7 минут на поле и забил гол, но это пока и все, а продолжение карьеры проходит в Примавере. Причина в том, что главный тренер верит более опытным Боррелли и Эспозито, а ведь еще есть Лувумбу и Паволетти.

«Верона» снова проиграла и фанаты уже не надеются на какой-то успешный период, который даже не на горизонте. Можно как-то объяснить все «избитой» защитой: Бельгали, Фресе, Белла-Котчап, Валентини травмированы. Москера тоже в лазарете, еще и Джиоване продали в «Наполи». Решили, что Гифт Орбан справится с атакующими функциями в одиночку? У остальных полный 0 по голам и хоть Москера с Сарром отдали по 2 ассиста. Помогали защитники, но травмированы, полузащитники тоже стараются. «Верона» не хуже всех в атаке, но в пятерке точно, а здесь еще и одного из лучших нападающих отдали – видать очень хочется в Серию В!

На фоне проблем «Вероны» и непонятной игры, победа «Кальяри» смотрится достаточно хорошей ставкой за 2.28. Правда снова вопрос по голам: смогут ли пробить ТБ2.5? Сказать сложно, но верится с трудом.

01.02. 13:30. «Торино» – «Лечче». Победа Торино за 1.94

Первый матч нового месяца пройдет в 13:30 на «Олимпико» в Турине. Главный рефери – Симоне Соцца.

«Торино» видимо настолько хорошо отпраздновал Новый Год и победу над «Вероной», что дальше все пошло очень плохо. В последних двух матчах и вовсе проблем стало побольше – проход дальше в Кубке Италии явно не скрасит 0:2 от «Ромы» и 0:6 от «Комо». Четыре поражения подряд в Серии А «помогли» туринцам приблизится к зоне вылета: +6, но это пока. Если все продолжат в том же духе, уже тура с 25-го будут хвататься за голову, особенно при удачной игре конкурентов. Абухляль, Симеоне, Илич, Гинейтис, Масина, Нкунку, Исмаили, Дембеле, Бираги травмированы – проблемка, хоть и не катастрофа.

«Лечче» выбрался из зоны вылета! На самом деле звучит гораздо громче, чем есть на самом деле и просто отобрали то очко у «Фиорентины», когда «фиалки» аналогично его недавно отбило. Играли лучше «Лацио», моменты были, хотя так и не прервали серию без забитых голов, которая составляет уже 3 игры подряд. Всего на счету «Лечче» 13 голов и это хуже всех в чемпионате. Для усиления взяли Чеддиру, Убани, Фофана, Нгома и Гандельмана – ну мягко говоря так себе, даже среди свободных агентов выбор был получше. Справится ли Эусебио Ди Франческо с таким составом? Пусть хоть 20 голов за чемпионат забьют, уже будет неплохо.

Победа «Торино» за 1.94 вариант отличный – ТМ2.5 тоже, даже за 1.5. Чего ждать от матча? Будет гол: уже победа, но есть надежды хотя бы на парочку.

01.02. 16:00. «Комо» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 1.95

Матч состоится 1 февраля в 16:00 на «Джузеппе Синигалья». Лука Паиретто ответственный за порядок.

После поражения «Милану», Сеск Фабрегас пообещал взбучку своим подопечным и как можно заметить по дальнейшим результатам «Комо», выполнил свое обещание с лихвой. Никого нового травмированного не появилось, потому скорее всего обошлось отцовской речью с мотивационным уклоном и только. Если говорить о повреждениях, то сейчас в лазарете Дувикас, Диао и Голданига, а Аддаи и Мората уже вернулись в строй. Продолжая о результатах, то после шикарных 6:0 в Серии А добыли победу 3:1 в Кубке Италии и вышли на «Наполи». Сложнейший экзамен, но «Комо» задал уже такой темп, что останавливаться не только нельзя, а просто запрещено. Да и пока «Реал» не требует вернуть Нико Паса, а других своих лидеров Фабрегас отстаивает, как Астерикс и Обеликс галльскую деревушку. Прекрасно начал год Мартин Батурина: 3+3 по системе гол+пас и заслуженный приз восходящей звезде января. «Комо» на 6-м месте в Серии А со статистикой 37:16.

«Аталанта» потихоньку подбирается как раз к «Комо» и хоть есть отставание в 5 очков, все равно команда на ходу и один неверный шаг приведет к переменах в турнирной таблице. Статистику уже немного поправили (30:20), да и игра уже получше. Единственным разочарованием стали матчи в Лиге чемпионов – вот как раз в лучшем турнире мира раньше было совсем наоборот, а в конце проиграли дважды подряд и выпали из топ-8, потому придется играть с 1/16, причем теперь в соперниках потенциально «Арсенал» или «Бавария», но еще надо в 1/8 пройти, а это не прям сильно легкая задача. Раффаэле Палладино доволен, что хоть травмированных нет и это важно для ответственного периода в сезоне. Даниэля Мальдини отдали в аренду в «Лацио», но мягко говоря, в «Аталанте» он не прижился и пусть попробует в новой команде.

Традиционно от матча этих команд ждут зрелищ и не зря, ведь они могут и умеют! Потенциал запредельный, потому ТБ2.5 за 1.95 должно заходить.

Getty Images/Global Images Ukraine

01.02. 19:00. «Кремонезе» – «Интер». Фора Интера (-1.5) за 1.86

Уютный стадион «имени Джованни Дзини» принимает гостей в воскресенье, в 19:00. Главный рефери Давиде Масса.

Фанаты итальянского футбола с сарказмом отметили, что «Кремонезе» проигрывает чуть ли не все матчи, но ниже не опускаются, да и выше собственно тоже не поднимаются. Если смотреть на последние результаты, то конечно же место парней из Кремоны в зоне вылета, да и они единственные, кто пока проиграл «Пизе». Начало сезона было неплохим, потому команда и пребывает в средине турнирной таблицы. С составом есть проблемы в передней линии: полузащита не может рассчитывать на Коллочоло, Бондо, Пайеро, а в нападении не играет Санабриа. Варди снова не забивает, Бонаццоли и вовсе давно не отличался, полностью разочаровывает тренера и фанатов. Другие активничают поменьше, если не брать в учет Вандепутте, который отдал 4 ассиста. На помощь приехал Милан Джурич, но действительно ли это стоящее усиление?

«Интер» купил Леона Якировича, но это уже на будущее и явно нынешний состав в нем не нуждается. Правда Бареллу, Чалханоглу и Дамфрис тоже не помешали б. Очень удивил «Интер» в прошлом туре: пропустили 2 гола за 23 минуты от «Пизы» и почти сразу по шапке получил Луис Энрике, которого заменили на Федерико Димарко. Несмотря на 3 удара в створ, худшую оценку получил Ян Зоммер. Может потому, что всего раз выручил, а дальше простоял без дела – с 39-й минуты «Интер» полностью доминировал на поле и хоть период с 45-й по 80-ю голов не было, все равно и «Пиза» на поле отсутствовала. Зато в статистическом разделе уже будет обнова по главным показателям и это заслуга «нерадзурри», которые первыми забили 50 голов в этом сезоне. Мощнейшая атака поразила и дортмундскую «Боруссию», но в ЛЧ не сумели попасть в топ-8. Зато уже есть +5 очков отрыва от второго места и прошлый тур действительно для «Интера» был удачным.

По этой паре отличным решением смотрится фора (-1.5) за 1.86 на «Интер», ведь «Кремонезе» вряд ли доставит миланцам проблемы, которые набрали отличный ход.

01.02. 21:45. «Парма» – «Ювентус». Обе забьют – Нет за 1.66

Матч состоится в воскресенье, в 21:45 на «Эннио Тардини». Главный судья игры Франческо Фурно.

«Парма» продолжает бороться с сложным календарем и пока удалось забрать очки только у равных по уровню. Три матча подряд уже не побеждали, в атаке вторые с конца и 14 голов за 22 тура – просто шок-контент. Скоро пармезанцев догонит сам Лаутаро Мартинес и когда же фанаты увидят игру в атаке? Весьма интересно, что отпустили Джурича, Ловика, Эрнани и Бегича, а также не задалась карьера у Гуаиты, которому стоит пожелать здоровья и пусть еще поиграет. В нападении остались Бенедычак, Кутроне и Пеллегрино, которым и придется забивать голы, если конечно же аргентинца и главного бомбардира не купят в другой клуб. Вроде бы интерес есть, но минимальный и даже претендентов назвать пока нельзя.

Все еще хочется припомнить игру «Ювентуса» с «Кальяри», но ладно, туринцы уже давно исправились, хоть и не до конца. Прекрасную игру показали в игре с «Наполи», но дальше против «Монако» провалились, выдали xG 0.17, 0 ударов в створ, 0 угловых, зато 5 сэйвов от Перина. Туринцы выставили полу-резерв, ведь и так вышли в плей-офф ЛЧ, зачем дополнительно напрягаться? Не проиграли и уже хорошо – дальше еще будут шансы проявить себя. До игры в Лиге чемпионов еще надо сыграть в Серии А и в Кубке Италии: насыщенный сезончик у туринцев! В чемпионате «старая синьора» пока на 5-м месте и всего на расстоянии 1 очка от 3-4. Травмированы только Ругани и Влахович, но это далеко не самая серьезная потеря, особенно при разыгравшихся Дэвиде, Йылдызе, Костиче, Маккенни.

Вряд ли будет сенсация, потому победа «Ювентуса» за 1.45 смотрится очень интересно. Также стоит присмотреться к ставке «Обе забьют – нет» за 1.66.

Getty Images/Global Images Ukraine

02.02. 21:45. «Удинезе» – «Рома». Обе забьют – Нет за 1.80

Игра состоится в понедельник, в 21:45 на стадионе «Фриули», он же «Блуэнерджи», если рекламно. Хуан Лука Сакки отвечает за порядок.

«Удинезе» снова возвращается на 10-е место, благодаря победе над «Вероной». Сыграли очень даже ничего, продемонстрировав качественный футбол. Фанаты пока не привыкайте к хорошему, ведь «зебры» стабильностью не отличаются. Правда они и так в курсе, ведь качели в виде движения по таблице уже стандартный процесс. Могут ли лучше? Конечно же да, ведь отставание от 8 места в 1 очко. На большее «Удинезе» не хватит, вы уж фриульцы простите. За 22 тура забили 25 и пропустили 34 голов – такой себе стандарт, но для середины таблицы чересчур лениво. Очень плохо, что травмированы: Букса, Пиотровски и Дзаньоло. Кейнан Дэвис молодец, но может еще лучше.

«Рома» наконец-то уже играет достаточно хорошо и если не считать Кубок Италии, продолжает бороться за трофеи. В ЛЕ вышли в плей-офф без проблем, сыграв последний матч 1:1 с «Панатинаикосом» почти резервом и вдесятером с 15-й минуты. Хотя план выполнили и камбэк помог пройти сразу в 1/8. Только в 22-м туре добыли первую ничью в чемпионате и теперь в Серии А все нолики по каждой графе закрыты. У главного тренера Гасперини тоже уже появился контакт с футболистами, хоть и не всеми. Идеального ничего нет, травмированы: Анхелино, Довбик, Эль-Шаарави, Эрмосо и непонятно, что с лодыжкой у Фергюсона. Свои фавориты у Гасперини есть, 3-5-2 тактика с вингерами тоже почти бессменна, но еще надо поработать и не лучше ли перейти на 3-4-3, больше внимания уделив ложной девятке, где всегда отлично себя проявляет Дибала? В принципе, они с Суле меняются на этой позиции, однако бывает выпадают оба и образовывается провал между нападающим и опорниками. Как показала игра с «Миланом», даже на флангах бывают проблемы, потому Гасперини стоит задуматься.

Ожидаемо «Рома» фаворит в матче и ее победу можно забрать за 1.96. Очень нравится и ставка на «Обе забьют – нет» за 1.8: у римлян шикарная защита, лучшая в лиге.

03.02. 21:45. «Болонья» – «Милан». Победа Милана за 2.08

Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль’Ара» 3 февраля в 21:45. Главный рефери – Джанлука Манганьелло.

Матчи во вторник для Серии А не новинка, но вот в таком формате встречаются редко. Немного перемудрили с календарем и так совпало, что Олимпиада стартует в одно время с матчем «Милана» и «Комо». От варианта с Австралией отказались, а «Болонья» не против играть дома, даже зимой. Тем более, что необходимо исправляться за последние матчи, в которых успеха не было от слова «совсем». Проиграли «Фиорентине», не совладали с «Селтиком» и что хуже всего уступили «Дженоа», когда вели в счете 2:0 – пора собраться и перестать раздавать очки направо и налево. Стоит уступить в Серии А еще раз и возможно, что команда покинет топ-10! Кто не помнит, «Болонья» в этом сезоне была в топ-5, а сейчас расслабились и вот как-то так. Хоть прервали серию последних неудач уверенной победой над «Маккаби Тель-Авив» со счетом 3:0. Правда все равно начнут с 1/16, на большее не получилось. Согласно медицинскому отчету, в лазарете только Лукуми и Бернардески – прекрасная новость для Итальяно, ведь в 23-м туре можно играть полным составом и со всеми лидерами.

«Милан» ждал решения от Австралии, потом консультировался с Федерацией футбола Италии и вроде бы проведут свою игру в конце февраля или уже в начале марта. Информация постоянно обновляется, потому вскоре должны уже уточнить все с приставкой «официально». Как бы там не было, «Милану» хоть и нужен небольшой отдых, Массимиллиано Аллегри другого мнения и требует от игроков концентрации даже при полной загрузке. Хитрит тренер «россонери», ведь у команды осталась только Серия А и пока конкуренты в борьбе за чемпионство заняты другими турнирами и очень устают, надо этим пользоваться. «Интер» оторвался на 5 очков, но играет везде, где участвовал, потому есть шанс злейшего врага догнать. Все в строю, рвутся в бой – «Милану» хочется играть!

Ну очень привлекательно смотрится ставка на победу «Милана» за 2.08! Пожалуй пусть это и будет выбором, ведь матч ждать еще долго, потому в линии БК предложения по угловым и желтым появятся в аккурат к игре. Если что, можно ставить на ТБ3.5 по ЖК и ТБ9.5 по угловым.

Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический раздел

И так, начался материал с похвалы, но внимательные читатели так и не поняли, а где же собственно цифры. А вот они здесь: за 22-й тур забили 46 голов! 28 мячами отличились хозяева, а 18 было на счету гостей. Мега-успешная и зрелищная игра, которая сравнительно с прошлым туром просто свадебный торт на фоне конфеты: 46 голов против 14 – мощь! Без прогнозов на следующий тур, чтобы не сглазить, потому дальше по фактам. Согласно судейских отчетов, 23-й тур из-за дисквалификации пропустят: Скорупски, Барбьери, Калабрези. Также из-за перебора желтых не сыграют: Барелла (еще и повреждение есть), Марин, Атекаме, Рабио. Из тренеров на трибунах будет Альберто Джилардино, который тоже немало желтых получает, хоть и не играет на поле.

Традиционно с команд: «Рома» впервые сыграла вничью, а «Интер» забил уже 50 голов – никто кроме «нерадзурри» даже 40 не забил, а ближе всех «Комо» (37). Лучшая оборона у «Ромы», которая пропустила всего 13, а дальше «Комо» (16). По статистике:

Владение мячом: «Комо» (61.2%), «Интер» (59.7%), «Рома» (57.9%).

«Сухие» ворота: «Интер», «Комо», «Лацио» по 11.

Зрители: «Милан» (72 609), «Интер» (72 139), «Рома» (63 041).

Удары в створ: «Интер» (6.2), «Ювентус» (5.9), «Комо» (5.2).

Точные передачи за игру: «Наполи» (465.5), «Интер» (463.2), «Комо» (457.0).

Точные длинные передачи за матч: «Болонья» (31.1), «Аталанта» (26.6), «Пиза» (26.0).

Угловые удары: «Интер» (152), «Аталанта» (123), «Наполи» (120).

Перехваты за матч: «Верона» (10.6), «Пиза» (8.7), «Кальяри» (8.6).

Отборы за матч: «Лечче» (18.9), «Верона» (18.7), «Пиза» (16.8).

Лидеры по нарушениям за матч: «Верона» (16.1), «Кальяри» (15.8), «Болонья» (14.8); А по желтым карточкам: «Кальяри» (53), «Верона» (51), «Комо» (49).

«Лацио» так и остается топ-1 по красным – их у них 7. О лидерах достаточно, стоит выделить и худших. Меньше всех голов забили «Лечче» (13) и «Парма» (14), а больше пропустили футболисты «Торино» – аж 40.

Игроки так как порадовали голами, значит статистика поменялась и у них. Лаутаро Мартинес уже имеет 12 голов, в то время как Пулишич, Пас, Дувикас и Йылдыз по 8. По ассистам наконец-то обошел Паса и Родригеса Федерико Димарко! У него теперь 7 голевых передач, а еще стоит отметить такие статистические показатели:

Удары: Никола Крстович (5.3), Мойзе Кен (4.5), Валид Шеддира (4.2).

Точные передачи: Амир Ррахмани (77.6), Мануэль Локателли (74.8), Хуан Хесус (69.7).

Созданные голевые моменты: Федерико Димарко (19), Николо Барелла (12), Нико Пас (11).

Лидеры по отборам: Патрицио Мазини (4.7), Закария Абухляль (4.1), Никколо Фортини (3.7).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.6), Армель Белла-Котап (2.4), Пабло Мари (2.4).

Выносы: Лео Остигард (8.5), Виктор Нельссон (7.7), Томас Кристенсен (7.6).

«Сухие ворота»: Жан Бюте и Иван Проведель по 11.

Лидеры по проценту сэйвов: Миле Свилар (83.8%), Иван Проведель (79.8%), Жан Бюте (79.2%).

Сэйвы за 90 минут: Эмиль Аудеро (4.4), Ариянет Мурич (3.9), Элия Каприле (3.7).

Нарушения: Эдоардо Яннони (4.5), Лоренцо Лукка (3.8), Дженнаро Боррелли (3.6).

Марин Понграчич имеет 8 желтых и это больше всех, а вот по красным пока максимум это одна у 26 разных игроков. В 22-м туре список «красных» пополнил Лукаш Скорупски. Топ-1 по автоголам Тарик Мухаремович – их у него 2, а у «Лечче» всего 13. Задумайтесь господа, а фанаты уже ждут немного растянутый 23-й тур!