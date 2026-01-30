Динамо отдало в аренду экс-игрока сборной Украины с правом выкупа

Защитник «Динамо» Александр Сирота продолжит карьеру в Турции. Стало известно, что он перешел в «Амедспор» на правах аренды.

Турецкий клуб на своей странице в соцсетях уточнил, что имеет право выкупа Александра после завершения сезона. «Амедспор» сможет оставить игрока в команде на постоянной основе за оговоренную сумму.

Напомним, что в первой части сезона Сирота также выступал в Турции на правах аренды, защищая цвета «Коджаэлиспора».

В этом сезоне на счету Сироты восемь матчей – без результативных действий.