Украина. Премьер лига
30 января 2026, 21:42 |
Динамо отдало в аренду экс-игрока сборной Украины с правом выкупа

Сирота летом может покинуть киевский клуб на постоянной основе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота продолжит карьеру в Турции. Стало известно, что он перешел в «Амедспор» на правах аренды.

Турецкий клуб на своей странице в соцсетях уточнил, что имеет право выкупа Александра после завершения сезона. «Амедспор» сможет оставить игрока в команде на постоянной основе за оговоренную сумму.

Напомним, что в первой части сезона Сирота также выступал в Турции на правах аренды, защищая цвета «Коджаэлиспора».

В этом сезоне на счету Сироты восемь матчей – без результативных действий.

Динамо Киев чемпионат Турции по футболу Амедспор Александр Сирота Коджаэлиспор
