ЗВЕРЕВ: Если бы взял второй сет, то с его судорогами все могло пойти иначе

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии на пресс-конференции прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Ваши общие впечатления от матча?

– Да, невероятная битва. К сожалению, для меня все закончилось не лучшим образом, но, честно говоря, у меня просто не осталось сил. Даже при счете 5:4 обычно я могу больше полагаться на подачу, но ноги просто перестали толкать вверх. Так бывает. Это жизнь. Мы движемся дальше.

– Как вы оцениваете то, как велся матч в ситуации, когда Карл чувствовал себя плохо и брал медицинский тайм-аут? Было видно, что у вас есть претензии.

– Да, у него были судороги, а обычно при судорогах нельзя брать медицинский тайм-аут. Но что я могу сделать? Это не мое решение. Мне это не понравилось, но это не мое решение.

– Мы слышали, как вы в тот момент говорили по-немецки. Можете рассказать, что именно вы говорили?

– Честно говоря, не помню. Это было много часов назад. Но уверен, что у кого-то есть видео, и вы можете проверить. Но сейчас я не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это была одна из лучших битв, которые когда-либо были в Австралии, и она не заслуживает того, чтобы именно это становилось главной темой.

– Есть ли у вас конкретные сожаления по ходу матча?

– Да, второй сет. Я считаю, что должен был его выиграть, особенно когда подавал на сет. Я плохо провел тот гейм. Забавно, но в пятом сете у меня почти нет сожалений, потому что я, честно говоря, держался из последних сил. Я был полностью вымотан. Но второй сет – если бы я сделал счет 1:1 по сетам, а затем у него начались судороги в третьем, это, вероятно, изменило бы многое.

– Это самый тяжелый матч в вашей карьере?

– Наверное, да.

– Как он соотносится с поражением в прошлом году с точки зрения эмоций и ощущений?

– Честно говоря, я сейчас слишком устал, чтобы испытывать эмоции. Возможно, через пару дней они появятся, но сейчас я просто выжат. Мы оба вышли за пределы своих возможностей. В каком-то смысле я даже горжусь собой – тем, как держался и отыгрался с 0:2 по сетам. Конечно, это разочаровывает, но это только начало года. Если я продолжу играть так, тренироваться так и работать над тем, над чем работал в межсезонье, я верю, что год будет хорошим.

– Насколько сложно играть против соперника, когда знаешь, что ему тяжело физически?

– Я плохо сыграл в третьем и четвертом сетах. Я должен был выиграть их легче. Но он бил много виннеров с первого удара, поэтому я не входил в розыгрыши. Мне, вероятно, стоило быть агрессивнее. Но, снова повторюсь, главное сожаление – это второй сет. Если бы я его выиграл, при счете 1:1 и с его судорогами все могло бы пойти иначе. Но благодаря этому мы получили великолепную битву.

– Когда вы дошли до пятого сета с игроком, который почти не проигрывает пятисетовые матчи, вы вообще об этом думаете?

– Нет, я этого не знал. Но знаю, что и у меня хороший баланс в пятисетовых матчах. При счете 5:4 на подаче ты о таком не думаешь. У меня в голове были другие мысли – я просто не хотел упасть на корте. Я знаю, что он очень выносливый, очень сильный и опасный в длинных матчах. Он доказал это в прошлом году в Париже против Янника. Но я тоже считаю себя физически крепким. В итоге, конечно, я был чуть более уставшим, чем он.

– Вас удивило, насколько хорошо он физически вернулся в пятом сете после того, как сильно страдал в третьем?

– Да. Он фактически полтора часа почти не двигался. Возможно, мне стоило лучше этим воспользоваться – быстрее выигрывать геймы и сеты, чтобы у него не было столько времени на восстановление. Но в пятом сете то, как он двигался, снова было невероятно.