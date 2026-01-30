Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
30 января 2026, 18:47 |
208
0

В субботу в Мельбурне состоится сразу пять решающих поединков

Getty Images/Global Images Ukraine

31 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся сразу пять финальных матчей.

В субботу в Мельбурне будут сыграны решающие поединки: женского одиночного разряда, мужского парного разряда, женского парного разряд, а также парных разрядов у юниоров (у парней и девушек).

Rod Laver Arena:

  • 03:00: Анна Данилина / Александра Крунич [7] – Элизе Мертенс / Чжан Шуай [4] (женщины, пары)
  • 05:30: Джейсон Кублер / Марк Полманс – Кристиан Харрисон / Нил Скупски [6] (мужчины, пары)
  • 10:30: Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] (женщины)

Margaret Court Arena:

  • 06:00: Алена Ковачкова / Яна Ковачкова [1] – Тереза Германова / Дениса Золдакова (девушки, пары)
  • 07:30: Имерали Ибраими / Купер Коуз – Коннор Дойг / Димитар Кисимов (парни, пары)
По теме:
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
расписание Australian Open 2026 Арина Соболенко Елена Рыбакина Анна Данилина Александра Крунич Элизе Мертенс Чжан Шуай Джейсон Кублер Марк Полманс Кристиан Харрисон Нил Скупски Яна Ковачкова
Даниил Агарков
