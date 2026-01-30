31 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся сразу пять финальных матчей.

В субботу в Мельбурне будут сыграны решающие поединки: женского одиночного разряда, мужского парного разряда, женского парного разряд, а также парных разрядов у юниоров (у парней и девушек).

Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января

Rod Laver Arena:

03:00: Анна Данилина / Александра Крунич [7] – Элизе Мертенс / Чжан Шуай [4] (женщины, пары)

05:30: Джейсон Кублер / Марк Полманс – Кристиан Харрисон / Нил Скупски [6] (мужчины, пары)

10:30: Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] (женщины)

Margaret Court Arena: