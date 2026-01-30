Australian Open30 января 2026, 18:47 |
Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января
В субботу в Мельбурне состоится сразу пять решающих поединков
31 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся сразу пять финальных матчей.
В субботу в Мельбурне будут сыграны решающие поединки: женского одиночного разряда, мужского парного разряда, женского парного разряд, а также парных разрядов у юниоров (у парней и девушек).
Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января
Rod Laver Arena:
- 03:00: Анна Данилина / Александра Крунич [7] – Элизе Мертенс / Чжан Шуай [4] (женщины, пары)
- 05:30: Джейсон Кублер / Марк Полманс – Кристиан Харрисон / Нил Скупски [6] (мужчины, пары)
- 10:30: Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] (женщины)
Margaret Court Arena:
- 06:00: Алена Ковачкова / Яна Ковачкова [1] – Тереза Германова / Дениса Золдакова (девушки, пары)
- 07:30: Имерали Ибраими / Купер Коуз – Коннор Дойг / Димитар Кисимов (парни, пары)
