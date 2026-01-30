Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла нацелилась на экс-игрока Динамо, который мог завершить карьеру
Украина. Первая лига
30 января 2026, 20:11 |
Полтавский клуб заинтересован в услугах Дмитрия Коркишко и Кирилла Матвеева

ФК Кудровка. Дмитрий Коркишко

Полтавская «Ворскла» продолжает активную подготовку к возобновлению чемпионата Украины и пригласила на просмотр несколько игроков. Об этом сообщил UA-Football.

Клуб Первой лиги заинтересован в услугах вингера Дмитрия Коркишко и полузащитника Кирилла Матвеева. Оба футболиста находятся в статусе свободного агента после того, как покинули «Кудровку».

«Ворскла» имеет трансферный бан и на данном этапе не может регистрировать новых игроков, однако наставник клуба Валерий Куценко продолжает просмотр потенциальных кандидатов для усиления на случай, если удастся избавится от санкций.

В нынешнем сезоне Коркишко провел десять матчей за «Кудровку», однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость 35-летнего вингера составляет 50 тысяч евро.

Ранее была информация, что экс-футболист киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» имеет предложения от команд из Первой лиги, однако раздумывает над завершением карьеры.

Матвеев провел семь игр в футболке «Кудровки», но остался без результативных действий. Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в 100 тысяч евро.

По теме:
Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
Кудровка Ворскла Полтава Дмитрий Коркишко Кирилл Матвеев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
