Экс-игрок Динамо и Черноморца раздумывает над завершением карьеры

Левый вингер «Кудровки» Дмитрий Коркишко раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь и завершить профессиональную карьеру.

Один из самых известных футболистов в составе дебютанта Премьер-лиги пока не принял окончательного решения, однако рассматривает вариант, при котором перейдет работать в структуру клуба, но не в качестве игрока.

Среди альтернатив – продолжение выступлений, но в Первой лиге. Клубы второго по силе дивизиона чемпионата Украины заинтересованы в услугах 35-летнего вингера.

В нынешнем сезоне Коркишко провел десять матчей за «Кудровку», однако результативными действиями не отличался. Контракт вингера истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч евро.

В своей карьере Дмитрий играл за одесский «Черноморец», «Днепр-1», харьковский «Металлист», «Полтаву», киевские «Арсенал» и «Динамо». В составе последних защищал цвета U-17 и второй команды.

Кроме того, имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Казахстана.