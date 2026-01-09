Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 14:57 |
Экс-игрок Динамо и Черноморца раздумывает над завершением карьеры

Дмитрий Коркишко может повесить бутсы на гвоздь и получить работу в структуре «Кудровки»

ФК Кудровка. Дмитрий Коркишко

Левый вингер «Кудровки» Дмитрий Коркишко раздумывает над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь и завершить профессиональную карьеру.

Один из самых известных футболистов в составе дебютанта Премьер-лиги пока не принял окончательного решения, однако рассматривает вариант, при котором перейдет работать в структуру клуба, но не в качестве игрока.

Среди альтернатив – продолжение выступлений, но в Первой лиге. Клубы второго по силе дивизиона чемпионата Украины заинтересованы в услугах 35-летнего вингера.

В нынешнем сезоне Коркишко провел десять матчей за «Кудровку», однако результативными действиями не отличался. Контракт вингера истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч евро.

В своей карьере Дмитрий играл за одесский «Черноморец», «Днепр-1», харьковский «Металлист», «Полтаву», киевские «Арсенал» и «Динамо». В составе последних защищал цвета U-17 и второй команды.

Кроме того, имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Казахстана.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Динамо Киев Дмитрий Коркишко завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: UA-Football
