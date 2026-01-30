Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги

30 января «Ингулец» в спарринге победил второлиговый «Пенуэл» — 2:1.

Как стало известно Sport.ua, первым «зимним» новичком четвертьфиналиста Кубка Украины стал полузащитник Юрий Тлумак, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву», «Зарю», «Черноморец», некоторое время был в структуре киевского «Динамо» и является сыном известного вратаря Андрея Тлумака. В расположении «Ингульца» на просмотре находится еще десять потенциальных новобранцев.

6 февраля подопечные Василия Кобина проведут контрольный матч с «Полтавой» и отправятся на сборы в Ужгород.

Сейчас «Ингулец» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 36 очков.

Ранее коуч «Ингульца» Василий Кобин высказался о матче 1/4 финала Кубка Украины.

