Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
«Ингулец» определился с первым «зимним» новичком
30 января «Ингулец» в спарринге победил второлиговый «Пенуэл» — 2:1.
Как стало известно Sport.ua, первым «зимним» новичком четвертьфиналиста Кубка Украины стал полузащитник Юрий Тлумак, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву», «Зарю», «Черноморец», некоторое время был в структуре киевского «Динамо» и является сыном известного вратаря Андрея Тлумака. В расположении «Ингульца» на просмотре находится еще десять потенциальных новобранцев.
6 февраля подопечные Василия Кобина проведут контрольный матч с «Полтавой» и отправятся на сборы в Ужгород.
Сейчас «Ингулец» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 36 очков.
Ранее коуч «Ингульца» Василий Кобин высказался о матче 1/4 финала Кубка Украины.
