Жребий WTA 250 в Клуж-Напоке: украинское дерби в отборе, дебют Олейниковой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 января 2026, 22:09
Снигур и Калинина сыграют друг с другом в квалификации, Александра встретится с Шериф

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

На турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоялось жеребьевки квалификационной и основной сетки.

В отборе Украину представят две теннисистки: Дарья Снигур (WTA 136) [второй номер посева] и Ангелина Калинина (WTA 179). Они проведут очное противостояние в первом раунде.

Ранее Дарья и Ангелина играли друг с другом только один раз. В 2021 Снигур одолела Калинину в 1/16 финала 100-тысячника в Ноттингеме.

Встреча Дарьи и Ангелины начнется 31 января в 15:30 по Киеву. Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Аленой Большовой (Испания, WTA 234), либо с Варварой Лепченко (США, WTA 146).

В основе Клуж-Напоки из украинских теннисисток сыграет Александра Олейникова (WTA 92). Олейникова дебютирует на турнирах WTA матчем против 109-й ракетки мира Майяр шериф из Египта.

В 2025 году Александра дважды играла против Майяр на грунте и обменялась с ней победами. Во втором круге Олейникова может встретиться либо с Эллой Зайдель (Германия, WTA 82), либо с Анной Бондар (Венгрия, WTA 74).

WTA Клуж-Напока Дарья Снигур Ангелина Калинина Александра Олейникова Майяр Шериф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
