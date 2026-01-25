Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Australian Open
25 января 2026, 13:06 | Обновлено 25 января 2026, 13:48
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать

Соболенко в очередной раз напомнили об Украине и снова из-за Александры!

Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Украинская теннисистка Александра Олейникова сделал репост в своем Instagram публикации United24 про Арину Соболенко, которая поддерживает белорусского диктатора александра лукошенко, а сейчас стала амбассадором популярного бренда Gucci.

«Сторонник кровавого диктатора становится послом ведущего бренда... Что не так с этим миром, и с какого момента люди стали ценить мощные подачи и удары с форхенда больше, чем разрушенные жизни?», – подписала репост Олейникова.

25 января Соболенко переиграла Викторию Мбоко в 1/8 финала Australian Open 2026 и на послематчевой пресс-конференции Арину попросили прокомментировать это заявление Олейниковой:

– Сегодня утром украинская теннисистка Александра Олейникова опубликовала в социальных сетях пост, в котором критикует партнерство Gucci с вами. Видели ли вы этот пост и что вы думаете об этих комментариях?

– Ну, я уважаю право каждого человека иметь свое мнение и использовать свои платформы так, как считает нужным. Но я уже ясно дала понять, что я за мир, и ничего не изменилось, и это все, что я могу сказать по этому поводу.

Олейникова в интервью для L'Equipe заявила, что Соболенко, Шнайдер и Медведев (а также другие «нейтралы») поддерживают путина и лукашенко. Тогда Соболенко также попросили прокомментировать это заявление, на что она ответила примерно тоже самое, что и сейчас.

По теме:
СВИТОЛИНА: «Это был чрезвычайно нервный матч. Рада, как я себя проявила»
Свитолина на Aus Open повторила личный рекорд по выигранным матчам на GS
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Александра Олейникова Александр Лукашенко (таракан) Арина Соболенко Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
