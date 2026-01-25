Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать

Украинская теннисистка Александра Олейникова сделал репост в своем Instagram публикации United24 про Арину Соболенко, которая поддерживает белорусского диктатора александра лукошенко, а сейчас стала амбассадором популярного бренда Gucci.

«Сторонник кровавого диктатора становится послом ведущего бренда... Что не так с этим миром, и с какого момента люди стали ценить мощные подачи и удары с форхенда больше, чем разрушенные жизни?», – подписала репост Олейникова.

25 января Соболенко переиграла Викторию Мбоко в 1/8 финала Australian Open 2026 и на послематчевой пресс-конференции Арину попросили прокомментировать это заявление Олейниковой:

– Сегодня утром украинская теннисистка Александра Олейникова опубликовала в социальных сетях пост, в котором критикует партнерство Gucci с вами. Видели ли вы этот пост и что вы думаете об этих комментариях?

– Ну, я уважаю право каждого человека иметь свое мнение и использовать свои платформы так, как считает нужным. Но я уже ясно дала понять, что я за мир, и ничего не изменилось, и это все, что я могу сказать по этому поводу.

Олейникова в интервью для L'Equipe заявила, что Соболенко, Шнайдер и Медведев (а также другие «нейтралы») поддерживают путина и лукашенко. Тогда Соболенко также попросили прокомментировать это заявление, на что она ответила примерно тоже самое, что и сейчас.