Соболенко и Мбоко определили первую четвертьфиналистку Australian Open 2026

19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 16) не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде Мбоко в двух сетах уступил первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 28 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко (Канада) [17] – 6:1, 7:6 (7:1)

Во второй партии Мбоко отыгралась со счета 1:4, когда уступала с двумя брейками, а также ушла в с двух матчболов в 10-м гейме. К сожалению, на тай-брейке Виктория не сумела справиться с оппоненткой.

Мбоко впервые в карьере сыграла на стадии 1/8 финала турнира Grand Slam.

Соболенко в четвертьфинале Australian Open встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Ивой Йович.

Видеообзор матча