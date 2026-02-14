Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи

От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи

ФК Динамо. Игорь Костюк

Руководство «Динамо» определило две основные задачи для главного тренера Игоря Костюка на вторую половину сезона.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, от Игоря Костюка ожидают улучшения игры и результатов по сравнению с первой половиной сезона. Также Костюк должен обеспечить быстрый прогресс молодых игроков академии, которые имеют опыт выступлений в составе U-19.

Эти два направления работы считаются ключевыми для оценки эффективности Костюка после завершения сезона и его дальнейшей судьбы в клубе.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
