Руководство Динамо поставило Костюку две задачи

Руководство «Динамо» определило две основные задачи для главного тренера Игоря Костюка на вторую половину сезона.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, от Игоря Костюка ожидают улучшения игры и результатов по сравнению с первой половиной сезона. Также Костюк должен обеспечить быстрый прогресс молодых игроков академии, которые имеют опыт выступлений в составе U-19.

Эти два направления работы считаются ключевыми для оценки эффективности Костюка после завершения сезона и его дальнейшей судьбы в клубе.