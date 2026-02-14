Украина. Премьер лига14 февраля 2026, 06:32 |
2439
0
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи
Руководство «Динамо» определило две основные задачи для главного тренера Игоря Костюка на вторую половину сезона.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, от Игоря Костюка ожидают улучшения игры и результатов по сравнению с первой половиной сезона. Также Костюк должен обеспечить быстрый прогресс молодых игроков академии, которые имеют опыт выступлений в составе U-19.
Эти два направления работы считаются ключевыми для оценки эффективности Костюка после завершения сезона и его дальнейшей судьбы в клубе.
Читайте также:Костюк нашел потенциальную замену Ярмоленко в Динамо
