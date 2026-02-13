Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:59
ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Мексиканец попал на радары украинского клуба
Мексиканский нападающий «Керетаро» Али Авила привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Celtsarehere.com.
По информации источника, чемпиона Украинской Премьер-лиги заинтересован в 22-летнем футболисте. Также он находится на радарах «Селтика» и «Стандарда».
В текущем сезоне на счету Али Авилы 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает мексиканца в два миллиона евро.
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бурбусятина процвітає
