  4. ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:59
338
1

Мексиканец попал на радары украинского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Али Авила

Мексиканский нападающий «Керетаро» Али Авила привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Celtsarehere.com.

По информации источника, чемпиона Украинской Премьер-лиги заинтересован в 22-летнем футболисте. Также он находится на радарах «Селтика» и «Стандарда».

В текущем сезоне на счету Али Авилы 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает мексиканца в два миллиона евро.

По теме:
Динамо может подписать форварда, который выступает в чемпионате Мексики
ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо Киев трансферы чемпионат Мексики по футболу Керетаро трансферы УПЛ Стандард Селтик видео голов и обзор
Даниил Кирияка Источник: YouTube
