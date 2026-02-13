Мексиканский нападающий «Керетаро» Али Авила привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Celtsarehere.com.

По информации источника, чемпиона Украинской Премьер-лиги заинтересован в 22-летнем футболисте. Также он находится на радарах «Селтика» и «Стандарда».

В текущем сезоне на счету Али Авилы 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает мексиканца в два миллиона евро.

ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо