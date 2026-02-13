Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Донецкий Шахтер провел заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер завершил зимние учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Шахтер обыграл грузинскую команду Рустави благодаря дублю Кауана Элиса и суперголу Егора Назарины (3:0)
Это второй спарринг для команды Арды Турана за игровой день. Несколькими часами ранее Шахтер другим составом обыграл грузинскую команду Дила Гори (3:2).
Товарищеский матч. 13 февраля 2026 года, Турция
Шахтер (Украина) – Рустави (Грузия) – 3:0
Голы: Кауан Элиас, 45+1, 89, Егор Назарина, 65
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 45+1 мин
ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин
ГОЛ! 3:0. Кауан Элиас, 89 мин
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском
Британец – о Нике Болле