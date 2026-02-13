Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов

Донецкий Шахтер провел заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Шахтер завершил зимние учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Шахтер обыграл грузинскую команду Рустави благодаря дублю Кауана Элиса и суперголу Егора Назарины (3:0)

Это второй спарринг для команды Арды Турана за игровой день. Несколькими часами ранее Шахтер другим составом обыграл грузинскую команду Дила Гори (3:2).

Товарищеский матч. 13 февраля 2026 года, Турция

Шахтер (Украина) – Рустави (Грузия) – 3:0

Голы: Кауан Элиас, 45+1, 89, Егор Назарина, 65

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 45+1 мин

ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин

ГОЛ! 3:0. Кауан Элиас, 89 мин

Видеозапись матча