Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 16:00 – FT 3 : 0
Рустави
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 19:41 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:42
357
0

Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

13 февраля 2026, 19:41 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:42
357
0
Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер завершил зимние учебно-тренировочное сборы в Турции. Команды встречались в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Шахтер обыграл грузинскую команду Рустави благодаря дублю Кауана Элиса и суперголу Егора Назарины (3:0)

Это второй спарринг для команды Арды Турана за игровой день. Несколькими часами ранее Шахтер другим составом обыграл грузинскую команду Дила Гори (3:2).

Товарищеский матч. 13 февраля 2026 года, Турция

Шахтер (Украина) – Рустави (Грузия) – 3:0

Голы: Кауан Элиас, 45+1, 89, Егор Назарина, 65

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кауан Элиас, 45+1 мин

ГОЛ! 2:0. Егор Назарина, 65 мин

ГОЛ! 3:0. Кауан Элиас, 89 мин

Видеозапись матча

По теме:
Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле
ВИДЕО. Как Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера
ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рустави видео голов и обзор Кауан Элиас Егор Назарина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13 февраля 2026, 05:42 161
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе

Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском

Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»

Британец – о Нике Болле

Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Футбол | 13.02.2026, 14:57
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
Футбол | 13.02.2026, 17:03
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
ВИДЕО. Кауан Элиас вывел Шахтер вперед в игре против Рустави
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 4
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 12
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 11
Бокс
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 3
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем