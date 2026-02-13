УЕФА сообщил о своей позиции в вопросе о возможном возвращении россиян

Президент УЕФА Александер Чеферин в четверг, 12 февраля, заявил, что руководящий орган европейского футбола в настоящее время не рассматривает вопрос о возвращении россии в международное сообщество.

Функционер отреагировал на слова главы ФИФА Джанни Инфантино, который недавно дал понять, что поддерживает смягчение запрета на участие страны в турнирах.

Чеферин во время общения с журналистами на Конгрессе в Брюсселе сообщил, что позиция УЕФА не изменилась и речи о возвращении россиян в футбол нет, но организация каждый день изучает детали этого дела.

В 2022 году россия была исключена из всех клубных и международных соревнований УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину.

«Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении россии, безусловно», – говорил ранее Инфантино. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из россии играть в футбол в других частях Европы была бы полезной».

Слова Инфантино вызвали гнев и недоумение как в Украине, так и за ее пределами.