Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 19:49
УЕФА сообщил о своей позиции в вопросе о возможном возвращении россиян

Александр Чеферин сообщил, что организация не собирается на данном этапе менять свое решение

УЕФА сообщил о своей позиции в вопросе о возможном возвращении россиян
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин в четверг, 12 февраля, заявил, что руководящий орган европейского футбола в настоящее время не рассматривает вопрос о возвращении россии в международное сообщество.

Функционер отреагировал на слова главы ФИФА Джанни Инфантино, который недавно дал понять, что поддерживает смягчение запрета на участие страны в турнирах.

Чеферин во время общения с журналистами на Конгрессе в Брюсселе сообщил, что позиция УЕФА не изменилась и речи о возвращении россиян в футбол нет, но организация каждый день изучает детали этого дела.

В 2022 году россия была исключена из всех клубных и международных соревнований УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину.

«Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении россии, безусловно», – говорил ранее Инфантино. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из россии играть в футбол в других частях Европы была бы полезной».

Слова Инфантино вызвали гнев и недоумение как в Украине, так и за ее пределами.

УЕФА Александер Чеферин российско-украинская война дисквалификация
Николай Тытюк Источник: France24
