Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиза – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Пиза
13.02.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 февраля 2026, 12:20 | Обновлено 13 февраля 2026, 13:46
46
0

Пиза – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 февраля и начнется в 21:45 по Киеву

13 февраля 2026, 12:20 | Обновлено 13 февраля 2026, 13:46
46
0
Пиза – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля на Арена Гарибальди пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором Пиза встретится с Миланом.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Команда появлялась на таком уровне в предыдущий раз аж в начале 90-х. Долгое время были совсем уж скромные результаты, и только в последнее время получилось закрепиться в Серии В. Постепенно проект дошел до борьбы за выход в Серию А. Но пришлось звать в 2024-м году Филиппо Индзаги, чтобы этого добиться. Впрочем, Пиппо, доказав и с этими футболистами, что он мастер подобных повышений, предпочел летом принять Палермо.

Пока что все говорит о том, что он был прав - новичок в Серии А выглядит беззубо. Достаточно сказать, что до сих пор получилось выиграть только в одном поединке в этом сезоне - в самом конце осени, дома с другим новичком, Кремонезе. Даже с кризисной Вероной была только нулевая ничья в прошлом туре. Хотя стоит помнить, что практически в половине матчей у соперников отбирались очки - тоже заканчивали ничьими.

Милан

Клуб начинал прошлый сезон в статусе вице-чемпиона страны - и с новым наставником в лице Паулу Фонсеки. Провалы того терпели пол года, но зимой заменили на Сержиу Консейсау. Тот начинал с победы в Суперкубке, но потом все испортил - ранним вылетом из Лиги чемпионов, скромным местом в Серии А и, наконец, поражением в кубковом финале.

В итоге летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри - и проиграл в первом же туре, с Кремонезе дома. Впрочем, потом была только пара заметных неудача, в виде 0:2 с Лацио в кубке Италии и 0:2 с Наполи в Суперкубке страны. Но, главное, в Серии А получилось заметно прибавить, и сейчас там выше идет только соседний Интер.

Статистика личных встреч

В сезоне 1990/1991 Милан дважды обыгрывал дебютанта. А вот в октябре новичок сенсационно оформил выездные 2:2 на поле гранда!

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.25 для Пизы и 1.67 для Милана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что претендент на титул снова допустит осечку с аутсайдером. Ставим на то, что гости возьмут реванш и оформят победу (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Пиза
13 февраля 2026 -
21:45
Милан
Победа Милана 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Халл Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Пиза Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 19:43 42
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»
Футбол | 13 февраля 2026, 12:14 0
Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»
Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»

Фаал перешел из одной львовской команды в другую

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Биатлон | 12.02.2026, 14:33
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13.02.2026, 09:04
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 7
Футбол
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 2
Футбол
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 1
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем