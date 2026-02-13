13 февраля на Арена Гарибальди пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором Пиза встретится с Миланом.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Команда появлялась на таком уровне в предыдущий раз аж в начале 90-х. Долгое время были совсем уж скромные результаты, и только в последнее время получилось закрепиться в Серии В. Постепенно проект дошел до борьбы за выход в Серию А. Но пришлось звать в 2024-м году Филиппо Индзаги, чтобы этого добиться. Впрочем, Пиппо, доказав и с этими футболистами, что он мастер подобных повышений, предпочел летом принять Палермо.

Пока что все говорит о том, что он был прав - новичок в Серии А выглядит беззубо. Достаточно сказать, что до сих пор получилось выиграть только в одном поединке в этом сезоне - в самом конце осени, дома с другим новичком, Кремонезе. Даже с кризисной Вероной была только нулевая ничья в прошлом туре. Хотя стоит помнить, что практически в половине матчей у соперников отбирались очки - тоже заканчивали ничьими.

Милан

Клуб начинал прошлый сезон в статусе вице-чемпиона страны - и с новым наставником в лице Паулу Фонсеки. Провалы того терпели пол года, но зимой заменили на Сержиу Консейсау. Тот начинал с победы в Суперкубке, но потом все испортил - ранним вылетом из Лиги чемпионов, скромным местом в Серии А и, наконец, поражением в кубковом финале.

В итоге летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри - и проиграл в первом же туре, с Кремонезе дома. Впрочем, потом была только пара заметных неудача, в виде 0:2 с Лацио в кубке Италии и 0:2 с Наполи в Суперкубке страны. Но, главное, в Серии А получилось заметно прибавить, и сейчас там выше идет только соседний Интер.

Статистика личных встреч

В сезоне 1990/1991 Милан дважды обыгрывал дебютанта. А вот в октябре новичок сенсационно оформил выездные 2:2 на поле гранда!

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.25 для Пизы и 1.67 для Милана.

Букмекерские конторы не верят, что претендент на титул снова допустит осечку с аутсайдером. Ставим на то, что гости возьмут реванш и оформят победу (коэффициент - 1,60).