Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 12 февраля. Большой игровой день для клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:15
57
0

Товарищеские матчи, 12 февраля. Большой игровой день для клубов УПЛ

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

13 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:15
57
0
Товарищеские матчи, 12 февраля. Большой игровой день для клубов УПЛ
ФК Эпицентр

12 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели много команды УПЛ: Оболонь (две игры), ЛНЗ, Кривбасс, Эпицентр, Заря, Александрия, Металлист 1925.

Черкасский ЛНЗ потерпел поражение от команды Рига из Латвии (1:3). Для команды УПЛ взятием ворот стал автогол соперников на 55-й минуте.

Клуб УПЛ Эпицентр одолел Пахтакор из Узбекистана (2:0). Голы забили: Себерио, 40, Маткевич, 78.

Киевская Оболонь сыграла два поединка. Утром была ничья с клубом Кеге из Дании (3:3). Голы забили: Денис Устименко, Денис Теслюк (дубль).

После обеда Оболонь другим составом разошлась миром с Пахтакором из Узбекистана (1:1). На последней минуте матча после подачи с углового Тарас Лях выиграл борьбу в воздухе и ударом головой сравнял счет.

Александрия одержала минимальную победу над грузинской командой Рустави (1:0). Судьбу матча решил единственный гол, который записал на свой счет Дмитрий Черныш.

Луганская Заря разгромила немецкий клуб Атаспор Вецлар (10:0). Голы: Елавич, 4, 32, Верлей, 22, Башич, 59, Дришлюк, 72, Ба, 76, 84, Жуниор Рейс, 79, Задорожный, 87, 90.

Криворожский Кривбасс одолел команду Согндал из Норвегии (2:1). Голы: Джозеф Джонс, 23, Глейкер Мендоса, 90 – Оливер Хинтса, 57.

Харьковский Металлист 1925 минимально победил норвежский клуб Мольде (1:0). Единственный гол забил Батон Забергджа на 44-й минуте.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 12 февраля 2026

  • Коло-Коло (Чили) – У. Эспаньйола (Чили) – 0:0
  • Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Портленд Тимберс (США) – 3:2
  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Рига (Латвия) – 1:3
  • Оболонь (Украина) – Кеге (Дания) – 3:3
  • Балеарес (Испания) – Вюрцбургер Кикерс (Германия) – 3:1
  • Бихор (Румыния) – Залеу (Румыния) – 1:1
  • Эпицентр (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0
  • Согндал (Норвегия) – Кривбасс (Украина) – 1:2
  • Торпедо Кутаиси (Грузия) – Люнгбю (Дания) – 1:1
  • Спарта Прага B (Чехия) – Браттвог (Норвегия) – 1:0
  • Арарат-Армения (Армения) – Горсгольм-Уссеред (Дания) – 4:1
  • Заря (Украина) – Атаспор Вецлар (Германия) – 10:0
  • Елимай Семей (Казахстан) – Урарту (Армения) – 3:1
  • Локомотив Ташкент (Узбекистан) – Самгурали (Грузия) – 0:2
  • Петрокуб (Молдова) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:2
  • Сюник (Армения) – Люнгбю (Дания) – 1:2
  • Б-93 (Дания) – Стьярнан (Исландия) – 2:3
  • Оболонь (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1
  • Александрия (Украина) – Рустави (Грузия) – 1:0
  • Хиллерброд (Дания) – Нествед (Дания) – 2:5
  • Мольде (Норвегия) – Металлист 1925 (Украина) – 0:1
  • Бремер (Германия) – Унион 60 Бремен (Германия) – 1:1
  • Еддело (Германия) – Гемелинген (Германия) – 7:1

Видео голов и обзор матча

По теме:
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция матча
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Александрия Металлист 1925 Рига Кеге Пахтакор Согндал Рустави Мольде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»

Британец – о Нике Болле

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 06:23 7
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент

Италия имеет 6 золотых медалей, на одну меньше, чем получила Норвегия

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
Футбол | 13.02.2026, 14:18
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Олимпийские игры | 13.02.2026, 10:59
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 14
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 16
Бокс
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем