Товарищеские матчи, 12 февраля. Большой игровой день для клубов УПЛ

12 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели много команды УПЛ: Оболонь (две игры), ЛНЗ, Кривбасс, Эпицентр, Заря, Александрия, Металлист 1925.

Черкасский ЛНЗ потерпел поражение от команды Рига из Латвии (1:3). Для команды УПЛ взятием ворот стал автогол соперников на 55-й минуте.

Клуб УПЛ Эпицентр одолел Пахтакор из Узбекистана (2:0). Голы забили: Себерио, 40, Маткевич, 78.

Киевская Оболонь сыграла два поединка. Утром была ничья с клубом Кеге из Дании (3:3). Голы забили: Денис Устименко, Денис Теслюк (дубль).

После обеда Оболонь другим составом разошлась миром с Пахтакором из Узбекистана (1:1). На последней минуте матча после подачи с углового Тарас Лях выиграл борьбу в воздухе и ударом головой сравнял счет.

Александрия одержала минимальную победу над грузинской командой Рустави (1:0). Судьбу матча решил единственный гол, который записал на свой счет Дмитрий Черныш.

Луганская Заря разгромила немецкий клуб Атаспор Вецлар (10:0). Голы: Елавич, 4, 32, Верлей, 22, Башич, 59, Дришлюк, 72, Ба, 76, 84, Жуниор Рейс, 79, Задорожный, 87, 90.

Криворожский Кривбасс одолел команду Согндал из Норвегии (2:1). Голы: Джозеф Джонс, 23, Глейкер Мендоса, 90 – Оливер Хинтса, 57.

Харьковский Металлист 1925 минимально победил норвежский клуб Мольде (1:0). Единственный гол забил Батон Забергджа на 44-й минуте.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 12 февраля 2026

Коло-Коло (Чили) – У. Эспаньйола (Чили) – 0:0

Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Портленд Тимберс (США) – 3:2

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Рига (Латвия) – 1:3

Оболонь (Украина) – Кеге (Дания) – 3:3

Балеарес (Испания) – Вюрцбургер Кикерс (Германия) – 3:1

Бихор (Румыния) – Залеу (Румыния) – 1:1

Эпицентр (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0

Согндал (Норвегия) – Кривбасс (Украина) – 1:2

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Люнгбю (Дания) – 1:1

Спарта Прага B (Чехия) – Браттвог (Норвегия) – 1:0

Арарат-Армения (Армения) – Горсгольм-Уссеред (Дания) – 4:1

Заря (Украина) – Атаспор Вецлар (Германия) – 10:0

Елимай Семей (Казахстан) – Урарту (Армения) – 3:1

Локомотив Ташкент (Узбекистан) – Самгурали (Грузия) – 0:2

Петрокуб (Молдова) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:2

Сюник (Армения) – Люнгбю (Дания) – 1:2

Б-93 (Дания) – Стьярнан (Исландия) – 2:3

Оболонь (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1

Александрия (Украина) – Рустави (Грузия) – 1:0

Хиллерброд (Дания) – Нествед (Дания) – 2:5

Мольде (Норвегия) – Металлист 1925 (Украина) – 0:1

Бремер (Германия) – Унион 60 Бремен (Германия) – 1:1

Еддело (Германия) – Гемелинген (Германия) – 7:1

