Товарищеские матчи, 12 февраля. Большой игровой день для клубов УПЛ
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
12 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели много команды УПЛ: Оболонь (две игры), ЛНЗ, Кривбасс, Эпицентр, Заря, Александрия, Металлист 1925.
Черкасский ЛНЗ потерпел поражение от команды Рига из Латвии (1:3). Для команды УПЛ взятием ворот стал автогол соперников на 55-й минуте.
Клуб УПЛ Эпицентр одолел Пахтакор из Узбекистана (2:0). Голы забили: Себерио, 40, Маткевич, 78.
Киевская Оболонь сыграла два поединка. Утром была ничья с клубом Кеге из Дании (3:3). Голы забили: Денис Устименко, Денис Теслюк (дубль).
После обеда Оболонь другим составом разошлась миром с Пахтакором из Узбекистана (1:1). На последней минуте матча после подачи с углового Тарас Лях выиграл борьбу в воздухе и ударом головой сравнял счет.
Александрия одержала минимальную победу над грузинской командой Рустави (1:0). Судьбу матча решил единственный гол, который записал на свой счет Дмитрий Черныш.
Луганская Заря разгромила немецкий клуб Атаспор Вецлар (10:0). Голы: Елавич, 4, 32, Верлей, 22, Башич, 59, Дришлюк, 72, Ба, 76, 84, Жуниор Рейс, 79, Задорожный, 87, 90.
Криворожский Кривбасс одолел команду Согндал из Норвегии (2:1). Голы: Джозеф Джонс, 23, Глейкер Мендоса, 90 – Оливер Хинтса, 57.
Харьковский Металлист 1925 минимально победил норвежский клуб Мольде (1:0). Единственный гол забил Батон Забергджа на 44-й минуте.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 12 февраля 2026
- Коло-Коло (Чили) – У. Эспаньйола (Чили) – 0:0
- Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Портленд Тимберс (США) – 3:2
- ЛНЗ Черкассы (Украина) – Рига (Латвия) – 1:3
- Оболонь (Украина) – Кеге (Дания) – 3:3
- Балеарес (Испания) – Вюрцбургер Кикерс (Германия) – 3:1
- Бихор (Румыния) – Залеу (Румыния) – 1:1
- Эпицентр (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 2:0
- Согндал (Норвегия) – Кривбасс (Украина) – 1:2
- Торпедо Кутаиси (Грузия) – Люнгбю (Дания) – 1:1
- Спарта Прага B (Чехия) – Браттвог (Норвегия) – 1:0
- Арарат-Армения (Армения) – Горсгольм-Уссеред (Дания) – 4:1
- Заря (Украина) – Атаспор Вецлар (Германия) – 10:0
- Елимай Семей (Казахстан) – Урарту (Армения) – 3:1
- Локомотив Ташкент (Узбекистан) – Самгурали (Грузия) – 0:2
- Петрокуб (Молдова) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:2
- Сюник (Армения) – Люнгбю (Дания) – 1:2
- Б-93 (Дания) – Стьярнан (Исландия) – 2:3
- Оболонь (Украина) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1
- Александрия (Украина) – Рустави (Грузия) – 1:0
- Хиллерброд (Дания) – Нествед (Дания) – 2:5
- Мольде (Норвегия) – Металлист 1925 (Украина) – 0:1
- Бремер (Германия) – Унион 60 Бремен (Германия) – 1:1
- Еддело (Германия) – Гемелинген (Германия) – 7:1
