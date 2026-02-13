Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Рустави
13 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок на сборах в Турции
Донецкий Щахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Это второй спарринг для команды Арды Турана за игровой день. Несколькими часами ранее Шахтер другим составом обыграл команду Дила Гори (3:2).
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).
Видеотрансляция матча проводится на YouTube
