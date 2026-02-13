Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Рустави
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 15:43 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:50
92
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Рустави

13 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок на сборах в Турции

13 февраля 2026, 15:43 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:50
92
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Рустави
Коллаж Sport.ua

Донецкий Щахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Рустави.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Это второй спарринг для команды Арды Турана за игровой день. Несколькими часами ранее Шахтер другим составом обыграл команду Дила Гори (3:2).

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Рустави

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

По теме:
Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии
Минимальная победа. Александрия в спарринге обыграла Динамо Батуми
Шахтер – Рустави. Видео голов и обзор матча (обновляется)
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рустави где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 08:36 2
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»

Владимир – о дисквалификации Гераскевича

Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»

Британец – о Нике Болле

ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Футбол | 13.02.2026, 13:59
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:14
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 11
Бокс
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 22
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем