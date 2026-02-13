Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Израиля U-17
Молодежные турниры
13 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 13 февраля 2026, 17:19
299
0

Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Израиля U-17

Команды встречаются международном турнире в хорватском Порече

13 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 13 февраля 2026, 17:19
299
0
Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Израиля U-17
УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.

13 февраля в 16:00 в матче 2-го тура встречаются Израиль U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре двумя днями ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1).

Украинская команда готовится ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

В последнем матче в Хорватии сине-желтые сыграют против хозяев – сборной Хорватии (16 февраля).

Стартовый состав Украина U-17 на матч против Израиля U-17

По теме:
Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-17 – Греция U-17 – 3:1. Турнир в Хорватии. Видео голов и обзор
Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Израиля по футболу U-17 Израиль - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Футбол | 13 февраля 2026, 16:45 1
Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»
Тренер Жироны хочет в другой чемпионат: «Начал учить английский язык»

Мичел хотел бы попробовать себя в АПЛ

Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
Олимпийские игры | 13.02.2026, 15:52
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 22
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 4
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 173
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 43
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем