Потенциальный новичок Динамо продолжает феерить в составе киевского клуба

Венесуэльский фланговый защитник Роман Дэвис продолжает феерить в составе киевского «Динамо», где проходит просмотр.

В пятницу, 13 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором команда U-19 одолела представителя Дании – «Видовре» – со счетом 5:3.

Одним из героев встречи стал 18-летний легионер, который провел вторую игру в футболке «бело-синих» и записал на свой счет гол и результативную передачу.

В предыдущей игре против румынского ФК «Чиксереда» (2:0) Роман также оформил два результативных действия (забитый мяч и ассист).

Контракт защитника принадлежит «Универсидад Сентраль де Венесуэла», а его срок истекает в декабре 2026 года. В активе Дэвиса 16 матчей за сборную Венесуэлы U-17 и два гола.

В прошлом сезоне юноша из Венесуэлы дебютировал в первой команде и завоевал свои первые трофеи на профессиональном уровне (турнир Апертура, чемпион первенства Венесуэлы и Кубок Венесуэлы.