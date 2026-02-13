Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потенциальный новичок Динамо продолжает феерить в составе киевского клуба
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 18:18 |
2514
3

Потенциальный новичок Динамо продолжает феерить в составе киевского клуба

Роман Дэвис забил два гола и отдал две результативные передачи за две игры в футболке «бело-синих»

ФК Динамо Киев U-19

Венесуэльский фланговый защитник Роман Дэвис продолжает феерить в составе киевского «Динамо», где проходит просмотр.

В пятницу, 13 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором команда U-19 одолела представителя Дании – «Видовре» – со счетом 5:3.

Одним из героев встречи стал 18-летний легионер, который провел вторую игру в футболке «бело-синих» и записал на свой счет гол и результативную передачу.

В предыдущей игре против румынского ФК «Чиксереда» (2:0) Роман также оформил два результативных действия (забитый мяч и ассист).

Контракт защитника принадлежит «Универсидад Сентраль де Венесуэла», а его срок истекает в декабре 2026 года. В активе Дэвиса 16 матчей за сборную Венесуэлы U-17 и два гола.

В прошлом сезоне юноша из Венесуэлы дебютировал в первой команде и завоевал свои первые трофеи на профессиональном уровне (турнир Апертура, чемпион первенства Венесуэлы и Кубок Венесуэлы.

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Видовре товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Венесуэлы по футболу просмотр игроков
Николай Тытюк Источник: Динамомания
odessa-mama
Та підписуйте -вже видно ,що пацан толковий! Бо якесь г.....о підписуєте пачками, а нормальних футболістів якось пропускаєте з різних причин.
Ответить
+3
Vladus
Купуйте і зразу в першу команду!
Ответить
0
LexХХХ
Жаль пацика😏 Якщо підпишуть, то так і лишиться назавжди перспективним😒
Ответить
-5
