Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле
Товарищеские матчи
Рух Львов
13.02.2026 17:00 – FT 2 : 3
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 19:09 |
109
0

Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле

Поединок «Рух» – «Бринье Гросупле» завершился со счетом 2:3

13 февраля 2026, 19:09 |
109
0
Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле
ФК Рух

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В пятницу, 13 февраля, подопечные Ивана Федыка провели товарищеский матч со словенским клубом «Бринье Гросупле».

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда пока не потерпела ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи).

«Рух» открыл счет на 10-й минуте матча. Арсен Залипка ударом с острого угла прошил голкипера «Бринье Гросупле».

А во втором тайме «Бринье Гросупле» забил три мяча. На это «Рух» ответил только голом Богдана Левицкого в компенсированное время.

Товарищеский матч. Словения. 13 февраля

«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения) – 2:3

Голы: Залипка, 10, Левицкий, 90+3 – Йовичевич, 56, Дергич, 69, Черне, 85

Видеозапись матча

По теме:
ВИДЕО. Как Кауан Элиас оформил дубль и поставил точку в матче Шахтера
ВИДЕО. Егор Назарина в спарринге Шахтера забил красивый гол со штрафного
Потенциальный новичок Динамо продолжает феерить в составе киевского клуба
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Бринье Гросупле Богдан Левицкий Арсен Залипка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 13:03 21
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»

Владислав завершил выступления на Олимпиаде

«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 15:52 9
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК
«Опомнитесь! Где достоинство?» Бывший президент Украины обратился к МОК

Виктор Ющенко прокомментировал решение дисквалифицировать Владислава Гераскевича

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма
Футбол | 13.02.2026, 16:31
Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма
Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 178
Футбол
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
12.02.2026, 08:33 4
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем