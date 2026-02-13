Поражение на сборах. Рух проиграл словенскому клубу Бринье Гросупле

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В пятницу, 13 февраля, подопечные Ивана Федыка провели товарищеский матч со словенским клубом «Бринье Гросупле».

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда пока не потерпела ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи).

«Рух» открыл счет на 10-й минуте матча. Арсен Залипка ударом с острого угла прошил голкипера «Бринье Гросупле».

А во втором тайме «Бринье Гросупле» забил три мяча. На это «Рух» ответил только голом Богдана Левицкого в компенсированное время.

Товарищеский матч. Словения. 13 февраля

«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения) – 2:3

Голы: Залипка, 10, Левицкий, 90+3 – Йовичевич, 56, Дергич, 69, Черне, 85

