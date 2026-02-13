Рух проводит спарринг с клубом Бринье Гросупле из Словении

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В пятницу, 13 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Бринье Гросупле».

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда пока не потерпела ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи). В турнирной таблице «Бринье Гросупле» занимает второе место.

Свой предыдущий спарринг «Рух» также играл с командой из Словении. Команда Федыка со счетом 2:1 победил «Радомлье».

Товарищеский матч. Словения. 13 февраля

«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»