Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух проводит спарринг с клубом Бринье Гросупле из Словении
Товарищеские матчи
Рух Львов
13.02.2026 15:00 - : -
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:36 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:41
63
0

Рух проводит спарринг с клубом Бринье Гросупле из Словении

Поединок «Рух» – «Бринье Гросупле» состоится 13 февраля в 15:00

13 февраля 2026, 14:36 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:41
63
0
Рух проводит спарринг с клубом Бринье Гросупле из Словении
ФК Рух

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В пятницу, 13 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Бринье Гросупле».

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда пока не потерпела ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи). В турнирной таблице «Бринье Гросупле» занимает второе место.

Свой предыдущий спарринг «Рух» также играл с командой из Словении. Команда Федыка со счетом 2:1 победил «Радомлье».

Товарищеский матч. Словения. 13 февраля

«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»

По теме:
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция матча
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Бринье Гросупле
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 10:59 12
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026

Украинского скелетониста дисквалифицировали за использование шлема памяти

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 14
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Футбол | 13.02.2026, 13:59
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 16
Бокс
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем