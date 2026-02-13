Рух проводит спарринг с клубом Бринье Гросупле из Словении
Поединок «Рух» – «Бринье Гросупле» состоится 13 февраля в 15:00
«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В пятницу, 13 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Бринье Гросупле».
Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда пока не потерпела ни одного поражения (13 побед и 3 ничьи). В турнирной таблице «Бринье Гросупле» занимает второе место.
Свой предыдущий спарринг «Рух» также играл с командой из Словении. Команда Федыка со счетом 2:1 победил «Радомлье».
Товарищеский матч. Словения. 13 февраля
«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского скелетониста дисквалифицировали за использование шлема памяти
Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки