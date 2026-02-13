Клуб Первой лиги активен на рынке: подписывает игроков из УПЛ
Чвертьфиналист Кубка Украины делает ставку на опытных игроков
Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Феникс-Мариуполь» 13 февраля подписал контракт с полузащитником Ростиславом Русиным, ранее выступавшим за «Черноморец».
По имеющейся информации, 15 февраля в расположении «Феникса-Мариуполя» должен появиться еще один опытный полузащитник – Павел Ориховский из «Колоса», с которым проведены переговоры. 18 февраля он примет участие в спарринге с «Пробоем».
А вот принадлежащий «Шахтеру» 22-летний полузащитник Михаил Хромей уже покинул тренировочный лагерь четвертьфиналиста Кубка Украины.
Он находился на просмотре, однако не произвел впечатления на кормчего «Феникса-Мариуполя» Максима Фещука.
