Украина. Первая лига
13 февраля 2026, 15:53 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:59
Клуб Первой лиги активен на рынке: подписывает игроков из УПЛ

Чвертьфиналист Кубка Украины делает ставку на опытных игроков

Клуб Первой лиги активен на рынке: подписывает игроков из УПЛ
Феникс Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Феникс-Мариуполь» 13 февраля подписал контракт с полузащитником Ростиславом Русиным, ранее выступавшим за «Черноморец».

По имеющейся информации, 15 февраля в расположении «Феникса-Мариуполя» должен появиться еще один опытный полузащитник – Павел Ориховский из «Колоса», с которым проведены переговоры. 18 февраля он примет участие в спарринге с «Пробоем».

А вот принадлежащий «Шахтеру» 22-летний полузащитник Михаил Хромей уже покинул тренировочный лагерь четвертьфиналиста Кубка Украины.

Он находился на просмотре, однако не произвел впечатления на кормчего «Феникса-Мариуполя» Максима Фещука.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
