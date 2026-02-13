Клубы УПЛ организовали трансфер одного из лучших легионеров
Бруниньо уже приехал в лагерь Металлиста 1925
Харьковский «Металлист 1925» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 25-летний футболист уже присоединился к харьковчанам на зимних сборах в Испании и провел несколько тренировок с командой. О его трансфере должны объявить в ближайшее время.
В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Бруниньо может перейти в «Маккаби» (Хайфа).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Пономарев поделился эмоциями после контрольного матча против ФК Рига
Sport.ua заменил Український футбол и поборется с UA-Football и betking