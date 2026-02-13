Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубы УПЛ организовали трансфер одного из лучших легионеров
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 15:37
Клубы УПЛ организовали трансфер одного из лучших легионеров

Бруниньо уже приехал в лагерь Металлиста 1925

ФК Карпаты. Бруниньо

Харьковский «Металлист 1925» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист уже присоединился к харьковчанам на зимних сборах в Испании и провел несколько тренировок с командой. О его трансфере должны объявить в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо может перейти в «Маккаби» (Хайфа).

трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Бруниньо Металлист 1925 Игорь Бурбас
Дмитрий Вус
