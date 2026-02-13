Клубы УПЛ организовали трансфер одного из лучших легионеров

Харьковский «Металлист 1925» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист уже присоединился к харьковчанам на зимних сборах в Испании и провел несколько тренировок с командой. О его трансфере должны объявить в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бруниньо может перейти в «Маккаби» (Хайфа).