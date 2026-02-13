Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Санта Клара
13.02.2026 20:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 февраля 2026, 16:11 |
153
0

Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 13 февраля в 20:30 по Киеву

13 февраля 2026, 16:11 |
153
0
Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля на Эштадиу де Сан-Мигель пройдет матч 22-го тура Примейры Португалии, в котором Санта-Клара встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Санта-Клара

Команда устраивает для своих болельщиков настоящие американские горки. В 2021-м она сыграла в Лиге конференций, но через два года вылетала во второй дивизион. И, вернувшись, сразу взяла рекордное для себя пятое место в Примейре.

В итоге летом снова португальцы играли в Лиге конференций - и опять, пройдя пару соперников, споткнулись о третьем, на этот раз Шемрок Роверс. И, такое впечатление, от неудачи с ирландцами так полноценно и не отошли, сдувшись и на внутренней арене. Просто везет, что пока что есть двое с еще более убогими результатами - Тондела и АВС. Что, впрочем, не особенно утешает. Ведь, проиграв в обоих кубках, клуб с Азореанских островов и в Примейре проиграл вот уже четвертый поединок кряду.

Бенфика

Клуб споткнулся в начале сезона именно об этого противника в начале осени. До того матча получилось взять Суперкубок, пройти оба раунда квалификации Лиги чемпионов и стартовать с побед в Примейре. Но после 1:1 дома с аутсайдером португальцы еще и безвольно уступили в родном Лиссабоне Карабаху в стартовом туре Лиги чемпионов. И сразу убрали тренера.

Возможно, руководство проекта просто не удержалось от искушения вернуть на родину Моуринью. Но он и там разочаровывает, как и на последних предыдущих местах. В Примейре отставание от лидера, Порту, уже очень значительное, из обоих кубков команда вылетела. Но в Лиге чемпионов Жозе повезло: за счет невероятного гола Трубина на 90+ минуте он, выиграв в крайнем туре у Реала 4:2, занял 24-е место в таблице основного раунда Лиги чемпионов, пройдя в плей-офф. Впереди новый раунд встреч с грандом из Мадрида, и именно он в фокусе внимания Судакова и компании.

Статистика личных встреч

До упомянутых 1:1 лиссабонский гранд выиграл восемь очных поединков кряду.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.60 для Санта Клары и 1.58 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Бенфики. Ставим на победу гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Санта Клара
13 февраля 2026 -
20:30
Бенфика
Фора Бенфики (-1) 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эльче – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Санта Клара – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пиза – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Санта-Клара Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:51 1
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Бывший наставник «сине-желтых» считает, что в нашей группе развязка наступит в последнем туре

Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13 февраля 2026, 09:04 7
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну

На украинца обиделись в Польше

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
Футбол | 13.02.2026, 14:18
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
«Мы этого не увидели». Тренер Утрехта оценил выступление Степанова с ассист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 16
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 43
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 2
Олимпийские игры
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем