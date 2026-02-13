13 февраля на Эштадиу де Сан-Мигель пройдет матч 22-го тура Примейры Португалии, в котором Санта-Клара встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Санта-Клара

Команда устраивает для своих болельщиков настоящие американские горки. В 2021-м она сыграла в Лиге конференций, но через два года вылетала во второй дивизион. И, вернувшись, сразу взяла рекордное для себя пятое место в Примейре.

В итоге летом снова португальцы играли в Лиге конференций - и опять, пройдя пару соперников, споткнулись о третьем, на этот раз Шемрок Роверс. И, такое впечатление, от неудачи с ирландцами так полноценно и не отошли, сдувшись и на внутренней арене. Просто везет, что пока что есть двое с еще более убогими результатами - Тондела и АВС. Что, впрочем, не особенно утешает. Ведь, проиграв в обоих кубках, клуб с Азореанских островов и в Примейре проиграл вот уже четвертый поединок кряду.

Бенфика

Клуб споткнулся в начале сезона именно об этого противника в начале осени. До того матча получилось взять Суперкубок, пройти оба раунда квалификации Лиги чемпионов и стартовать с побед в Примейре. Но после 1:1 дома с аутсайдером португальцы еще и безвольно уступили в родном Лиссабоне Карабаху в стартовом туре Лиги чемпионов. И сразу убрали тренера.

Возможно, руководство проекта просто не удержалось от искушения вернуть на родину Моуринью. Но он и там разочаровывает, как и на последних предыдущих местах. В Примейре отставание от лидера, Порту, уже очень значительное, из обоих кубков команда вылетела. Но в Лиге чемпионов Жозе повезло: за счет невероятного гола Трубина на 90+ минуте он, выиграв в крайнем туре у Реала 4:2, занял 24-е место в таблице основного раунда Лиги чемпионов, пройдя в плей-офф. Впереди новый раунд встреч с грандом из Мадрида, и именно он в фокусе внимания Судакова и компании.

Статистика личных встреч

До упомянутых 1:1 лиссабонский гранд выиграл восемь очных поединков кряду.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.60 для Санта Клары и 1.58 для Бенфики.

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Бенфики. Ставим на победу гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,81).