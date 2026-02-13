Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу
Команда Арда Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды
13 февраля Шахтер двумя контрольными матчами в Турции завершает зимнюю подготоку к возобновлению второй части сезона.
В первой встрече дня команда Арды Турана обыграла грузинскую Дилу со счетом 3:2, голы забивали Изаки Силва, Лассина Траоре и перспективный Денис Сметана, которому дали шанс проявить себя на сборе.
В 16:00 начнется матч против Рустави.
Сезон УПЛ Шахтер возобновит 22 февраля матчем против Карпат.
Товарищеский матч
«Шахтер» - «Дила» - 3:2
Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шеклиадзе, 61 (пен.)
На 54-й минуте Траоре не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Изаки, 85 – Араухо, 88
«Шахтер»: Фесюн – Конопля (Петрук, 77), Грам, Марлон, Фарина – Сметана, Изаки – Лукас, Эгиналду (Бундаш, 83), Мейреллиш – Траоре (Цуканов, 71)
«Дила»: Кереселзе – Кикабидзе, Этоу, Араухо, Тибуэ – Олатунджи, Анофф – Шеклиадзе, Фуллер, Джалагония – Гоцыридзе
Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция)
