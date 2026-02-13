Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 13:00 – FT 3 : 2
Дила
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:57 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:06
304
4

Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу

Команда Арда Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды

13 февраля 2026, 14:57 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:06
304
4 Comments
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Делу
ФК Шахтер

13 февраля Шахтер двумя контрольными матчами в Турции завершает зимнюю подготоку к возобновлению второй части сезона.

В первой встрече дня команда Арды Турана обыграла грузинскую Дилу со счетом 3:2, голы забивали Изаки Силва, Лассина Траоре и перспективный Денис Сметана, которому дали шанс проявить себя на сборе.

В 16:00 начнется матч против Рустави.

Сезон УПЛ Шахтер возобновит 22 февраля матчем против Карпат.

Товарищеский матч

«Шахтер» - «Дила» - 3:2

Голы: Изаки, 5, Сметана, 10, Траоре, 54 – Фуллер, 55, Шеклиадзе, 61 (пен.)

На 54-й минуте Траоре не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Изаки, 85 – Араухо, 88

«Шахтер»: Фесюн – Конопля (Петрук, 77), Грам, Марлон, Фарина – Сметана, Изаки – Лукас, Эгиналду (Бундаш, 83), Мейреллиш – Траоре (Цуканов, 71)

«Дила»: Кереселзе – Кикабидзе, Этоу, Араухо, Тибуэ – Олатунджи, Анофф – Шеклиадзе, Фуллер, Джалагония – Гоцыридзе

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР – ДИЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шахтер Донецк Дила Гори отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Отаман
Дуже добре
New Zelander
Це було чудово. 
Main
Великий и могучий Магомед, не скули 😂😂👏👏
Фанат Шахтера
Это был легендарный триумф воли: великий «Шахтер» героически вел 3:0 против грозной «Дилы» и в бескомпромиссной рубке сумел выгрызть зубами историческую победу 3:2! Пока хейтеры что-то мямлят про пропущенные голы, мы, верные фанаты, уже готовим петицию, чтобы этот матч внесли в золотой фонд мирового футбола как эталон доминирования. Мы не просто докатали игру — мы милостиво позволили грузинским титанам сократить счет, чтобы концовка выглядела как настоящий голливудский блокбастер, а не избиение младенцев. Выстоять последние минуты против «Дилы» при счете 3:2 — это вам не в Лиге чемпионов бегать, тут нужны стальные нервы и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Гордимся пацанами, удержали величие!
