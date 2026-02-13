Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подпишут легионера. Игрок уже прибыл в расположение клуба
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 16:36 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:43
250
2

Карпаты подпишут легионера. Игрок уже прибыл в расположение клуба

Бразилец Эрики станет «львом»

13 февраля 2026, 16:36 | Обновлено 13 февраля 2026, 16:43
250
2 Comments
Карпаты подпишут легионера. Игрок уже прибыл в расположение клуба
Instagram.

Львовские Карпаты активно проводят зимнее трансферное окно. «Львы» готовятся подписать 20-летнего бразильца Эрики.

По информации источника, легионер уже прибыл в расположение «львов», которые готовятся ко второй части сезона на сборах в Испании. О трансфере официально объявят уже в ближайшее время.

20-летний игрок из Бразилии провел первую часть сезона в армянском клубе Ван. Бразилец сыграл 14 матчей, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес неожиданно оформил трансфер легионера
Клуб Первой лиги активен на рынке: подписывает игроков из УПЛ
Клубы УПЛ организовали трансфер одного из лучших легионеров
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 14
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Футбол | 13.02.2026, 13:59
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
ВИДЕО. Изаки и Сметана обеспечили Шахтеру перевес в первом тайме спарринга
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 13.02.2026, 12:45
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Л
ПОЗИЦІЯ МЛЯТЬ, ТРАНСФЕР ФУТБОЛІСТА, СТАТИСТИКА ДОБРЕ, ПОЗИЦІЯ ЯКА??????? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 16
Бокс
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 43
Футбол
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 7
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем