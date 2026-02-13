Карпаты подпишут легионера. Игрок уже прибыл в расположение клуба

Львовские Карпаты активно проводят зимнее трансферное окно. «Львы» готовятся подписать 20-летнего бразильца Эрики.

По информации источника, легионер уже прибыл в расположение «львов», которые готовятся ко второй части сезона на сборах в Испании. О трансфере официально объявят уже в ближайшее время.

20-летний игрок из Бразилии провел первую часть сезона в армянском клубе Ван. Бразилец сыграл 14 матчей, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.