Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 14:45
Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 13:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 13:30 встречаются Заря Луганск и команда Ауда Кекава из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за сильного дождя время начала матча было сдвинуто с 11:00 на 13:30.
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
