Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:30 встречаются Заря Луганск и команда Ауда Кекава из Латвии.

Из-за сильного дождя время начала матча было сдвинуто с 11:00 на 13:30.

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча