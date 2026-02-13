Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
13.02.2026 13:30 - : -
Ауда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 14:45 | Обновлено 13 февраля 2026, 14:47
78
0

Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 13:30 видеотрансляцию товарищеского матча

Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:30 встречаются Заря Луганск и команда Ауда Кекава из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за сильного дождя время начала матча было сдвинуто с 11:00 на 13:30.

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция матча
Готовы к УПЛ? Буковина в товарищеском матче обыграла СК Полтава
Шахтер – Дила – 3:2. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ауда Кекава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
