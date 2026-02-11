Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии

Воспитанник донецкого «Шахтера» 22-летний защитник Марк Мампасси официально продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана по футболу.

Клуб «Туран Товуз» объявил о подписании 22-летнего центрбека на правах аренды из московского «локомотива». Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

Мампасси является уроженцем Донецка и воспитанником академии Шахтера. Он выступал за юношеские сборные Украины и находился в структуре «горняков» до начала 2022 года. В январе того же года донецкий клуб продал защитника в «локомотив» за три миллиона евро. Вскоре после этого стало известно, что Марк получил российское гражданство.