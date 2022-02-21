ФОТО. Украинский защитник Локомотива Мампасси принял российское гражданство

18-летний украинский защитник Марк Мампасси, который в январе перешел из донецкого «Шахтера» в «Локомотив», заявлен за московскую команду как россиянин. Это значит, что Мампасси принял российское гражданство.

Марк — воспитанник «Шахтера». Также футболист выступал за «Мариуполь» на правах аренды.

В активе Мампасси 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.