ФОТО. Украинский защитник Локомотива Мампасси принял российское гражданство

Футболист заявлен за московскую команду как россиянин

  • 21.02.2022 15:55
  • 2022 просмотра
  • 9 комментариев
ФОТО. Украинский защитник Локомотива Мампасси принял российское гражданство
© Instagram. Марк Мампасси

18-летний украинский защитник Марк Мампасси, который в январе перешел из донецкого «Шахтера» в «Локомотив», заявлен за московскую команду как россиянин. Это значит, что Мампасси принял российское гражданство.

Марк — воспитанник «Шахтера». Также футболист выступал за «Мариуполь» на правах аренды.

В активе Мампасси 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

Источник — ФК Локомотив Москва

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владислав Рейский, 21.02.2022 16:06
    +15
    Типично русский, туда ему и дорога
    Ссылка
    online
    Timur24, 21.02.2022 16:13
    +11
    та якось піфіг на нього.
    Ссылка
    Владимир Копяк, 21.02.2022 16:12
    +9
    О предателях несего жалеть, а то взяли-бы в сборную страны, и был бы второй Ракицкий
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 21.02.2022 16:26
    +6
    можна вывести человека с Донбасса, но Донбасс с человека никогда!)))
    Ссылка
    online
    andi Mir, 21.02.2022 16:18
    +5
    Истинный отсосуолловец мамПамперс. Туда тебе и дорога, и не возвращайся. Интересно, его мамка - экскортница для негров, тоже свалила в козлостан?
    Ссылка
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 21.02.2022 16:16
    +5
    А що в ньому українського (в заголовку написано український...). Зовнішність - не слов'янська явно, паспорт - ОРКівсткий (вже). То й нема про що писати....
    Ссылка
    online
    garik83, 21.02.2022 16:09
    +3
    Желаю травмы и забвения!
    Ссылка
    online
    JASPER MOGLOT, 21.02.2022 16:22 (изменен)
    +2
    господа, а что вы ожидали от сына чернильницы?
    Ссылка
    online
    Trollface, 21.02.2022 16:37
    0
    Це нова пляма на прапорі ОКР.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности