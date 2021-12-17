ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва

Защитник продолжит карьеру в России

  • 17.12.2021 16:07
  • 3516 просмотров
  • 40 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва
© fclm.ru

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о продаже центрального защитника Марка Мампасси в состав московского «Локомотива».

Подробностей трансфера нет, но российские СМИ сообщают о сумме в 4 миллиона евро. 18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

Договор с украинским клубом завершался летом 2022 года.

Мампасси является воспитанником Академии ФК «Шахтер», за которую выступает с 2010 года. Чемпион Украины в составе команд «горняков» U15 (2018) и U16 (2019), привлекался в юношеские сборные страны. Последние полгода провел в аренде в «Мариуполе», где сыграл 16 поединков в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок примет российское гражданство, чтобы не быть легионером в РПЛ.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 17.12.2021 16:16
    +10
    А кто недавно говорил, та какой Локомотив! У меня мол контракт с Мариуполем... Если еще и гражданство поменяет, то будет полным ватником!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 17.12.2021 16:22
    +8
    Ракицький і Ордець хоча б громадянство не змінили. Але ж лінія пряма простежується. І це дуже сумно. Це говорить про виховання і менталітет гравців у школі протягом десятиріччь.
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 17.12.2021 16:22
    +7
    Супер
    Чувак в 18 лет сделал свой выбор и избавил сборную Украины от потенциального куска ватного дерьма
    Респект, Марк!
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:20
    +7
    Scofield_Lincoln, 17.12.2021 16:16
    А кто недавно говорил, та какой Локомотив! У меня мол контракт с Мариуполем... Если еще и гражданство поменяет, то будет полным ватником!
    У него нет Родины!
    У предателей Родины не бывает!
    Поэтому не важно это мампансье сменит или нет наше гражданство!
    Для Украины его уже не существует!
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 17.12.2021 16:27
    +6
    взагалі пофіг, не знаю хто це толком, а зараз тим паче пофіг
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 17.12.2021 16:31
    +4
    На одну вату стало больше.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:24
    +3
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:16
    Норм с 3 состава за 4 ляма ,Зинченко в Уфе играл война уже была нормально Сейчас псевдопатриоты на руках носят .Удачи
    Ордловец не смей употреблять такие слова, как патриотизм.
    Тебе таких понятий не дано понять в принципе!
    Как обычно, болельщики кротов показывают свою гнилую сущность и продажность!
    Что совершенно не удивительно и в сотый раз показывает, почему именно Донбасс так легко ушёл под рашу!
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:19
    +3
    Очередной зашквар и позор кротов!!!
    Когда уже СБУ и прокуратура всерьёз возьмётся хозяином клуба сепаратистов.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:38
    +2
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:26
    Псевдопатриот диваный абибос ,ответ Зинченко сепар и не украинец ?? и почему дынамо платит клубу руской армии за шкурина,дынамо спонсор руской армии
    Я Зинченко никогда на руках не носил,
    И сравнивать его уход в рашу, и ваши нынешние поставки наших игроков в рашистсткие клубы, глупо!
    Он уходил в рашу, когда только всё начиналось. А не в разгар войны
    Но ещё раз повторяю, я никогда его поступок не оправдывал, и до сих пор считаю его не правильным!
    Но это никак не сравнимо, что делает ваш сепарский крото клуб, на протяжении почти 8 лет войны!
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 17.12.2021 16:15
    +2
    Сенсация!
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 17.12.2021 16:43
    +1
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:35
    В аренду взяли игрока у команды ЦСКА ,команда русской армии Скули Скули абибос ,как это игрока брать у руской армиии
    жопоголовый отвечай ,как на духу
    какое отношение имеет вот это-АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» владелец ВЭБ.РФ, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. к срусской армии?
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 17.12.2021 16:39
    +1
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:34
    Ты в окопе сейчас или у маки под юбкой ,,я тебе вопрос задал Зинченко для тебя сепар и не украинец он в Уфе играл война уже была ,или ты ф.у м.мет диванный ??
    жопоголовый отвечай ,как на духу
    какая война и с кем была ,когда Зинченко перешел в уфу?
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:35 (изменен)
    +1
    adidas77, 17.12.2021 16:33
    Чудо глупое, Шкурин - белорус!
    Который к тому же выступил против убийцы и пособника Хутина - Луки!
    А вы отдаёте украинцев на постоянной основе в страну оккупанта и агрессора, закрой свою пасть гнилую
    В аренду взяли игрока у команды ЦСКА ,команда русской армии Скули Скули абибос ,как это игрока брать у руской армиии
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 17.12.2021 16:50
    0
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:46
    Ты у мамки под юбкой служил ,а сейчас диван пропукиваешь ,так будет ответ от тебя абибос Зинченко сепар и не украинец для,тебя как мампаси ??или ты и дальше будешь мычать свой бред колхозный
    жопоголовый отвечай ,как на духу
    какое отношение имеет вот это-АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» владелец ВЭБ.РФ, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. к срусской армии?
    или обосралось вошь вонючая?
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 17.12.2021 16:49
    0
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:47
    Шмоня ,как дела ??ты сейчас на привозе побираешься ?
    то что ты жопоголовый с твоей стороны возражений не последовало)) ну и ладненько))как говорится,что выросло то выросло))
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:46
    0
    adidas77, 17.12.2021 16:31
    Чудо землеройное, ты в армии служил?
    Хотя кого я спрашиваю!
    Тебе знакомо, что такое СМЧМ ?
    Так вот я там отслужил в украинской армии!
    Когда ты задрочь, за мамкину юбку держался!
    Так что пасть свою гнилую прикрой и не позорься лишний раз, мамкин воин интернетный
    Ты у мамки под юбкой служил ,а сейчас диван пропукиваешь ,так будет ответ от тебя абибос Зинченко сепар и не украинец для,тебя как мампаси ??или ты и дальше будешь мычать свой бред колхозный
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 17.12.2021 16:46
    0
    Mad_KPoт, 17.12.2021 16:34
    Ты в окопе сейчас или у маки под юбкой ,,я тебе вопрос задал Зинченко для тебя сепар и не украинец он в Уфе играл война уже была ,или ты ф.у м.мет диванный ??
    Ты бестолочь и понятия не имеешь, что такое находиться в окопе.
    Не хочешь попробовать?
    И свд было время из рук не выпускал.
    Если я тебе про службу расскажу, ты обкакаешься от впечатлений.
    Твоё дело, нести "службу" на этом сайте
    В реальной жизни, ты ноль...
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    Руслан Кириченко, 17.12.2021 16:45
    0
    Я его даже не помню такого игрока. Он хоть играл?))
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 17.12.2021 16:40
    0
    Кусок говна...
    Ссылка
    turist86
    turist86, 17.12.2021 16:36
    0
    16.12
    «Локомотив»? Відповім так: до 30 червня 2022 року я на контракті з «Маріуполем». Зараз поки що у відпустці, яку проводжу в Києві», - сказав Мампассі.
    17.12
    підписав контракт на 5 років
    Контракт також у Києві підписував, балабол? А може Палкін навіть не питав у Мампассі, чи він згоден змінювати клуб?
    Ссылка
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