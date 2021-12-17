ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о продаже центрального защитника Марка Мампасси в состав московского «Локомотива».
Подробностей трансфера нет, но российские СМИ сообщают о сумме в 4 миллиона евро. 18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.
Договор с украинским клубом завершался летом 2022 года.
Мампасси является воспитанником Академии ФК «Шахтер», за которую выступает с 2010 года. Чемпион Украины в составе команд «горняков» U15 (2018) и U16 (2019), привлекался в юношеские сборные страны. Последние полгода провел в аренде в «Мариуполе», где сыграл 16 поединков в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что игрок примет российское гражданство, чтобы не быть легионером в РПЛ.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Чувак в 18 лет сделал свой выбор и избавил сборную Украины от потенциального куска ватного дерьма
Респект, Марк!
У предателей Родины не бывает!
Поэтому не важно это мампансье сменит или нет наше гражданство!
Для Украины его уже не существует!
Тебе таких понятий не дано понять в принципе!
Как обычно, болельщики кротов показывают свою гнилую сущность и продажность!
Что совершенно не удивительно и в сотый раз показывает, почему именно Донбасс так легко ушёл под рашу!
Когда уже СБУ и прокуратура всерьёз возьмётся хозяином клуба сепаратистов.
И сравнивать его уход в рашу, и ваши нынешние поставки наших игроков в рашистсткие клубы, глупо!
Он уходил в рашу, когда только всё начиналось. А не в разгар войны
Но ещё раз повторяю, я никогда его поступок не оправдывал, и до сих пор считаю его не правильным!
Но это никак не сравнимо, что делает ваш сепарский крото клуб, на протяжении почти 8 лет войны!
какое отношение имеет вот это-АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» владелец ВЭБ.РФ, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. к срусской армии?
какая война и с кем была ,когда Зинченко перешел в уфу?
Который к тому же выступил против убийцы и пособника Хутина - Луки!
А вы отдаёте украинцев на постоянной основе в страну оккупанта и агрессора, закрой свою пасть гнилую
какое отношение имеет вот это-АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» владелец ВЭБ.РФ, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. к срусской армии?
или обосралось вошь вонючая?
Хотя кого я спрашиваю!
Тебе знакомо, что такое СМЧМ ?
Так вот я там отслужил в украинской армии!
Когда ты задрочь, за мамкину юбку держался!
Так что пасть свою гнилую прикрой и не позорься лишний раз, мамкин воин интернетный
Не хочешь попробовать?
И свд было время из рук не выпускал.
Если я тебе про службу расскажу, ты обкакаешься от впечатлений.
Твоё дело, нести "службу" на этом сайте
В реальной жизни, ты ноль...
«Локомотив»? Відповім так: до 30 червня 2022 року я на контракті з «Маріуполем». Зараз поки що у відпустці, яку проводжу в Києві», - сказав Мампассі.
17.12
підписав контракт на 5 років
Контракт також у Києві підписував, балабол? А може Палкін навіть не питав у Мампассі, чи він згоден змінювати клуб?
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