ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о продаже центрального защитника Марка Мампасси в состав московского «Локомотива».

Подробностей трансфера нет, но российские СМИ сообщают о сумме в 4 миллиона евро. 18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

Договор с украинским клубом завершался летом 2022 года.

Мампасси является воспитанником Академии ФК «Шахтер», за которую выступает с 2010 года. Чемпион Украины в составе команд «горняков» U15 (2018) и U16 (2019), привлекался в юношеские сборные страны. Последние полгода провел в аренде в «Мариуполе», где сыграл 16 поединков в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок примет российское гражданство, чтобы не быть легионером в РПЛ.