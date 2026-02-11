Зинченко и другие украинцы: зимние трансферы как последний шанс?

Блогер Sport.ua cобрал воедино зимние трансферы украинцев, для которых, очевидно, переход может стать последним шансом в карьере проявить себя.

Александр Зинченко

Возраст: 29 лет

Откуда: «Арсенал»

Куда: «Аякс»

Getty Images/Global Images Ukraine

Последние 2 года Зинченко регрессировал в Англии и, наверное, Премьер-лига для него – завершенная глава. «Аякс» – это вариант 50/50. С одной стороны, команда потеряла шансы выиграть Эредивизи (отставание от ПСВ – 20 очков), вылетела из Лиги чемпионов и опозорилась в Кубке Нидерландов (поражение 0:6 от АЗ в 1/8 финала). С другой, у Александра есть все, чтобы помочь команде выйти из кризиса и наладить игру, завоевав путевку в ЛЧ. Тем более, кажется, на него рассчитывают как на футболиста середины поля, где украинцу будет комфортнее, чем на позиции левого защитника. Главное, чтобы травмы обходили его стороной, ведь третье повреждение за сезон будет намекать на проблемы тела.

Не хотелось, чтобы в 29 лет организм Зинченко сказал, что больше не выносит нагрузок. Во всяком случае, если Александр не сможет себя проявить в «Аяксе», запросто может стать «сбитым летчиком», у которого летом будет не так много приличных вариантов.

Роман Яремчук

Возраст: 30 лет

Откуда: «Олимпиакос» (Афины)

Куда: «Лион»

ФК Лион

Можно почти со 100%-ной гарантией сказать, что это последний шанс нападающего проявить себя в клубе из топ-лиги, который борется за что-то серьезнее, чем места в Лиге Конференций. «Лион», кажется, искал кого-то похожего на Жоржа Микаутадзе, и Яремчук действительно играет примерно в такой же манере. Учитывая текущую форму Эндрика, Роману не стоит ожидать попадания в стартовый состав. Скорее, он будет чем-то вроде Люка де Йонга времен «Барселоны», когда каталонцам нужно было упростить игру и дожать соперника, в том числе и с помощью навесных передач в штрафную площадь. Однако даже за такие шансы форварду нужно цепляться и вспоминать, как забивать, потому что в текущем сезоне на счету Романа ни одного гола в греческой Суперлиге, только в Кубке.

Контракт Яремчука с «Олимпиакосом» действует до июня 2028 года, но уже сейчас понятно, что афиняне готовы его продать. Для украинца Франция – возможность снова обрести голеадорское чутье и еще поиграть на топ-уровне.

Эдуард Соболь

Возраст: 30 лет

Откуда: «Страсбург»

Куда: «Яблонец»

Getty Images/Global Images Ukraine

Кто-то из «Страсбурга» идет в «Челси», а кто-то – в первенство Чехии. Левый защитник не сказать, что провалился во Франции, однако успешным этот этап карьеры не назовешь. В этом сезоне Соболь не провел ни минуты ни в Лиге 1, ни в Кубке Франции. Конец ли это выступлений Эдуарда на серьезном уровне? Верим, что нет. «Яблонец» идет 3-м в чешской Шанс Лиге и имеет хорошие шансы войти в тройку призеров и квалифицироваться в еврокубки. Воспитаннику запорожского футбола 30 лет, и он еще может пойти на повышение. Да, это уже точно не будет команда из ведущих 6-ти лиг Европы, но, например, трансфер в один из клубов Праги («Славия», «Спарта») он может заслужить. А это почти гарантированные еврокубки.

Даниил Сикан

Возраст: 24 года

Откуда: «Трабзонспор»

Куда: «Андерлехт»

Getty Images/Global Images Ukraine

7 голов в 34-х матчах – довольно слабая статистика форварда в Турции. Как и в случае с Яремчуком, даже немного странно, что Сикан пошел, по меньшей мере, не на понижение. «Трабзонспор» и «Андерлехт» борются за самые высокие места в собственных чемпионатах, поэтому с этой точки зрения Даниил ничего не потерял. Самый титулованный клуб Бельгии испытывает острую нехватку забивного нападающего.

Номинальные центрфорварды Михайло Цветкович и Адриано Бертаччини забили в этом сезоне на двоих 5 голов в Жупилер Лиге, ни одного из которых за последние 2 месяца. «Андерлехт» лишь 7-й в чемпионате по количеству забитых мячей.

Действительно, хочется пожелать Сикану успеха, но его лучший результат в карьере – 10 голов в украинской Премьер-лиге за 30 матчей. Если в «Андерлехте» у него не получится открыть в себе голеадорский талант, то придется искать команду с более скромными амбициями.

Артем Степанов

Возраст: 18 лет

Откуда: «Нюрнберг»

Куда: «Утрехт»

Getty Images/Global Images Ukraine

Полная бессмыслица – списывать форварда в 18 лет, однако пока поводов для оптимизма немного, кроме именно возраста Артема. «Байер», очевидно, считает его сырым для выступлений в элите немецкого футбола, но и аренда в «Нюрнберг» оказалась неудачной: 0 голов во второй Бундеслиге в составе середняка турнира. «Утрехт» в этом сезоне – нечто среднее между претендентом на попадание в Лигу Конференций и кандидатом на вылет. Пока команда занимает 12-е место из 18-ти. Голевой феерии от Степанова никто не ждет, но помочь новой команде хотя бы 2–3-мя результативными действиями он должен. Ибо если результат будет такой, как у «Нюрнберга», то это будет означать, что украинский Холланд провалился через год сразу в двух лигах. Не очень хорошее резюме для дальнейшей карьеры.

Контракт нападающего с «Байером» действует до 2027 года, и уже сейчас Артем должен думать, где ему играть дальше.

Виктор Коваленко

Возраст: 29 лет

Откуда: «Арис» (Лимасол)

Куда: «Олимпиакос» (Никосия)

Instagram

Я задаю себе вопрос: «А действительно ли еще верю в того, кто сыграл за 1,5 сезона чуть больше 400 минут?» Разум отвечает: «Нет». А сердце говорит: «Да». Наверное, серьезная карьера Виктора закончилась где-то в «Специи», и трансфер из середняка чемпионата Кипра в один из аутсайдеров – тому свидетельство. Однако хавбеку всего 29 лет, и неужели он не способен выдать хороший отрезок хотя бы в полгода и привлечь внимание клубов, имеющих претензии на попадание в еврокубки? Ответ наверняка узнаем в конце этого сезона.

Игорь ЯВКИН