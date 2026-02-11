«Динамо не боятся». Эксперт дал оценку игре киевлян на сборах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Известный тренер Александр Бабич считает, что «бело-синим» будет сложно бороться за пьедестал

Зимние сборы команд украинской Премьер-лиги потихоньку подходят к концу. Естественно, что наибольшее внимание приковано к лидерам отечественного футбола. В частности, Александр Бабич дал оценку подготовке «Динамо» и их перспективам в весенней части сезона.

– Сразу хочу сказать, что решение клуба не показывать игры на сборах не идут на пользу «Динамо», во взаимоотношениях с большой армией динамовских поклонников, – сказал Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – В тех поединках, что транслировались, сюрпризов в игре «бело-синих» я не увидел и, наверное, не ожидаю в будущем. Хотя еще осенью говорил, что команда наберет.

На сегодняшний момент ставка делается на молодежь, которая отличается нестабильностью. Видно по спаррингам, что «Динамо» не боятся. Бороться за первую тройку киевлянам будет крайне сложно. В период перестроения бронза для них станет отличным результатом. Но в целом, это, конечно, неудача.

