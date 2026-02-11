Рух проводит спарринг с клубом Радомлье. Стартовые составы

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 11 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграют товарищеский матч со словенским клубом «Радомлье».

Соперник «Руха» выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении. В 20 матчах команда набрала 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 8 поражений). В турнирной таблице «Радомлье» занимает седьмое место.

«Рух» проиграл два предыдущих спарринга. Команда Федыка уступила словенскому «Триглаву» (1:4) и хорватскому «Рудешу» (0:2).



Товарищеский матч. Словения. 11 февраля, 15:00

«Рух» (Украина) – «Радомлье» (Словения)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»