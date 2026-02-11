Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 февраля 2026, 15:54 |
В Испании сообщили о состоянии Ваната перед матчем против Барселоны

Форвард сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировочному процессу

В Испании сообщили о состоянии Ваната перед матчем против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся две каталонские команды – «Жирона» и «Барселона».

Во вторник утром (10 февраля) футболисты «Жироны» провели очередную тренировку на спортивной площадке «Сьютат Эспортива» в Вилаблареиксе.

Под руководством Мичела Санчеса занимался и форвард сборной Украины Владислав Ванат, который получил травму в игре против «Севильи» (1:1), которая состоялась 8 февраля.

По информации испанской прессы, 24-летний украинец полностью восстановился после повреждения и тренировался в обычном режиме. Ожидается, что форвард сможет сыграть с «Барселоной» и выйти в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Ванат провел 22 матча в футболке каталонской команды, в которых забил восемь голов и отдал один ассист. «Жирона» набрала 26 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Николай Тытюк
