В Испании сообщили о состоянии Ваната перед матчем против Барселоны

В понедельник, 16 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся две каталонские команды – «Жирона» и «Барселона».

Во вторник утром (10 февраля) футболисты «Жироны» провели очередную тренировку на спортивной площадке «Сьютат Эспортива» в Вилаблареиксе.

Под руководством Мичела Санчеса занимался и форвард сборной Украины Владислав Ванат, который получил травму в игре против «Севильи» (1:1), которая состоялась 8 февраля.

По информации испанской прессы, 24-летний украинец полностью восстановился после повреждения и тренировался в обычном режиме. Ожидается, что форвард сможет сыграть с «Барселоной» и выйти в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Ванат провел 22 матча в футболке каталонской команды, в которых забил восемь голов и отдал один ассист. «Жирона» набрала 26 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.