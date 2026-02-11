Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал провел переговоры с УЕФА и сообщил о результатах
Европейская Суперлига
11 февраля 2026, 16:33 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:40
765
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал провел переговоры с УЕФА и сообщил о результатах

Королевский клуб покинул Суперлигу, которая была учреждена в апреле 2021 года

11 февраля 2026, 16:33 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:40
765
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал провел переговоры с УЕФА и сообщил о результатах
Getty Images/Global Images Ukraine.

Мадридский «Реал» принял решение покинуть Суперлигу после переговоров с УЕФА – соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте королевского клуба.

Суперлига была учреждена в апреле 2021 года двенадцатью клубами, однако из-за резкой реакции футбольной общественности постепенно почти все участники покинули проект.

В феврале о своем отказе сообщила «Барселона», оставив «Реал» единственным участником, однако теперь и мадридский клуб покинул проект.

«После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский «Реал» объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола, с соблюдением принципа спортивных заслуг, акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий.

Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Европейской Суперлигой, после того, как эти принципы будут реализованы и внедрены», – сообщили в Мадриде.

По теме:
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус организовал тайный ужин для игроков Реала
Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Европейская Суперлига УЕФА
Николай Тытюк Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Футбол | 10 февраля 2026, 18:04 80
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции

Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче

Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Футбол | 11 февраля 2026, 14:35 0
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»

Андриевский рассказал о матче с Гранадой

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11.02.2026, 08:14
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Футбол | 10.02.2026, 16:50
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 7
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 13
Футбол
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
09.02.2026, 23:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем