ОФИЦИАЛЬНО. Реал провел переговоры с УЕФА и сообщил о результатах

Мадридский «Реал» принял решение покинуть Суперлигу после переговоров с УЕФА – соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте королевского клуба.

Суперлига была учреждена в апреле 2021 года двенадцатью клубами, однако из-за резкой реакции футбольной общественности постепенно почти все участники покинули проект.

В феврале о своем отказе сообщила «Барселона», оставив «Реал» единственным участником, однако теперь и мадридский клуб покинул проект.

«После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский «Реал» объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола, с соблюдением принципа спортивных заслуг, акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий.

Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Европейской Суперлигой, после того, как эти принципы будут реализованы и внедрены», – сообщили в Мадриде.