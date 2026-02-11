ОФИЦИАЛЬНО. Реал провел переговоры с УЕФА и сообщил о результатах
Королевский клуб покинул Суперлигу, которая была учреждена в апреле 2021 года
Мадридский «Реал» принял решение покинуть Суперлигу после переговоров с УЕФА – соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте королевского клуба.
Суперлига была учреждена в апреле 2021 года двенадцатью клубами, однако из-за резкой реакции футбольной общественности постепенно почти все участники покинули проект.
В феврале о своем отказе сообщила «Барселона», оставив «Реал» единственным участником, однако теперь и мадридский клуб покинул проект.
«После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский «Реал» объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола, с соблюдением принципа спортивных заслуг, акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий.
Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Европейской Суперлигой, после того, как эти принципы будут реализованы и внедрены», – сообщили в Мадриде.
Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026
