СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 11 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Астон Вилла – Брайтон
21:30 Манчестер Сити – Фулхэм
21:45 Бавария – РБ Лейпциг
22:15 Сандерленд – Ливерпуль
22:00 Болонья – Лацио
22:00 Атлетик – Реал Сосьедад
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде
Элина сыграет против Анны Калинской, которая одолела Эмму Наварро