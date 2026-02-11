Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
Другие новости
11 февраля 2026, 17:16 |
6
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 февраля 2026, 17:16 |
6
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Астон Вилла – Брайтон

Ggbet 2.07 – 3.76 – 3.76

21:30 Манчестер Сити – Фулхэм

Ggbet 1.42 – 5.13 – 7.90

21:45 Бавария – РБ Лейпциг

Ggbet 1.28 – 7.11 – 10.60

22:15 Сандерленд – Ливерпуль

Ggbet 4.57 – 3.96 – 1.84

22:00 Болонья – Лацио

Ggbet 2.24 – 3.29 – 3.78

22:00 Атлетик – Реал Сосьедад

Ggbet 2.41– 3.25 – 3.26

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 16:03 17
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка

Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10 февраля 2026, 21:19 9
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе

Элина сыграет против Анны Калинской, которая одолела Эмму Наварро

Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Футбол | 11.02.2026, 08:04
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Футбол | 11.02.2026, 14:35
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 13
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем