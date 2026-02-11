Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Франция
11 февраля 2026, 10:29 | Обновлено 11 февраля 2026, 10:30
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке

Чем запомнился итальянец во главе французского клуба?

11 февраля 2026, 10:29 | Обновлено 11 февраля 2026, 10:30
Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, больше не является наставником Марселя.

Клуб и итальянец достигли согласия о завершении сотрудничества.

Де Дзерби вошел в историю Марселя как тренер с наибольшим процентом побед во главе клуба (57%).

Тренеры Марселя с наибольшим процентом побед в XXI веке

  • 57% – Роберто Де Дзерби (Италия)
  • 56% – Игор Тудор (Хорватия)
  • 54% – Хорхе Сампаоли (Аргентина)
  • 51% – Марсело Бьелса (Аргентина)
  • 50% – Дидье Дешам (Франция)
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель статистика Роберто Де Дзерби Игор Тудор Хорхе Сампаоли Марсело Бьелса Дидье Дешам
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
