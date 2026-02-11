Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке
Чем запомнился итальянец во главе французского клуба?
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, больше не является наставником Марселя.
Клуб и итальянец достигли согласия о завершении сотрудничества.
Де Дзерби вошел в историю Марселя как тренер с наибольшим процентом побед во главе клуба (57%).
Тренеры Марселя с наибольшим процентом побед в XXI веке
- 57% – Роберто Де Дзерби (Италия)
- 56% – Игор Тудор (Хорватия)
- 54% – Хорхе Сампаоли (Аргентина)
- 51% – Марсело Бьелса (Аргентина)
- 50% – Дидье Дешам (Франция)
