Де Дзерби покидает Марсель с рекордным показателем в XXI веке

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, больше не является наставником Марселя.

Клуб и итальянец достигли согласия о завершении сотрудничества.

Де Дзерби вошел в историю Марселя как тренер с наибольшим процентом побед во главе клуба (57%).

Тренеры Марселя с наибольшим процентом побед в XXI веке

57% – Роберто Де Дзерби (Италия)

56% – Игор Тудор (Хорватия)

54% – Хорхе Сампаоли (Аргентина)

51% – Марсело Бьелса (Аргентина)

50% – Дидье Дешам (Франция)