Григорчук рассказал новые детали разговора с Ракицким: «Я могу подтвердить»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал некоторые детали личного разговора с опытным защитником «моряков» Ярославом Ракицким.

– Какая сейчас ситуация с Ярославом Ракицким? Была информация, что он сообщил руководству «моряков», что присоединится к расположению команды 15 февраля. Это отвечает действительности?

– Я могу подтвердить то, что я разговаривал с Ракицким. Он сказал, что приедет в расположение клуба с большим опозданием, но я ответил, что это нас никак не устраивает, подчеркнув, что жду его 25 января, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.