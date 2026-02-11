Григорчук рассказал новые детали разговора с Ракицким: «Я могу подтвердить»
Специалист и футболист так и не пришли к согласию
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал некоторые детали личного разговора с опытным защитником «моряков» Ярославом Ракицким.
– Какая сейчас ситуация с Ярославом Ракицким? Была информация, что он сообщил руководству «моряков», что присоединится к расположению команды 15 февраля. Это отвечает действительности?
– Я могу подтвердить то, что я разговаривал с Ракицким. Он сказал, что приедет в расположение клуба с большим опозданием, но я ответил, что это нас никак не устраивает, подчеркнув, что жду его 25 января, – сказал Григорчук.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
