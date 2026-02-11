Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Григорчук рассказал новые детали разговора с Ракицким: «Я могу подтвердить»
Украина. Первая лига
11 февраля 2026, 12:21 | Обновлено 11 февраля 2026, 12:35
Григорчук рассказал новые детали разговора с Ракицким: «Я могу подтвердить»

Специалист и футболист так и не пришли к согласию

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал некоторые детали личного разговора с опытным защитником «моряков» Ярославом Ракицким.

– Какая сейчас ситуация с Ярославом Ракицким? Была информация, что он сообщил руководству «моряков», что присоединится к расположению команды 15 февраля. Это отвечает действительности?

– Я могу подтвердить то, что я разговаривал с Ракицким. Он сказал, что приедет в расположение клуба с большим опозданием, но я ответил, что это нас никак не устраивает, подчеркнув, что жду его 25 января, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Роман Григорчук Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
