Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четвертьфиналист Кубка Украины продолжает терять футболистов. Уже минус 13
Кубок Украины
11 февраля 2026, 13:39 |
501
0

Четвертьфиналист Кубка Украины продолжает терять футболистов. Уже минус 13

Билый, Янчак, Корешков, Залога, Вильховый и Буряк покинули расположение «Феникс-Мариуполя»

11 февраля 2026, 13:39 |
501
0
Четвертьфиналист Кубка Украины продолжает терять футболистов. Уже минус 13
ФК Феникс-Мариуполь

Четвертьфиналист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Феникс-Мариуполь» продолжает прощаться с игроками, которые не входят в планы главного тренера команды.

Во время зимнего перерыва расположение «Феникс-Мариуполя» покинули защитники Роман Билый, Вадим Янчак и Валентин Корешков, полузащитники Марьян Залога и Андрей Вильховый и нападающий Руслан Буряк.

«Спасибо, ребята! Удачи вам в новых командах!» – обратилась к игрокам пресс-служба перволиговой команды.

Ранее в клубе прекратили сотрудничество с Валерием Болденковым, Орестом Панчишиным, Сергеем Петько, Никитой Рогачевым, Назарием Нычем, Иваном Оробцем и Русланом Непейпиевым. Таким образом, за короткое время команду покинули уже 13 футболистов.

Подопечные Максима Фещука продолжают борьбу в 1/4 финала Кубка Украины, где 17 марта сыграют против ФК «Чернигов». В чемпионате Первой лиги клуб занимает 14 место.

По теме:
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Новый тренерский штаб? Интересно и очень информативно»
Перед рестартом Премьер-лиги у Оболони несколько кадровых потерь
Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча
Вадим Янчак Валентин Корешков Руслан Буряк Феникс-Мариуполь Кубок Украины по футболу Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11 февраля 2026, 11:50 0
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10 февраля 2026, 16:33 0
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!

Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля

Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11.02.2026, 07:28
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 21:19
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 5
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем