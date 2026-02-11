Четвертьфиналист Кубка Украины продолжает терять футболистов. Уже минус 13

Четвертьфиналист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Феникс-Мариуполь» продолжает прощаться с игроками, которые не входят в планы главного тренера команды.

Во время зимнего перерыва расположение «Феникс-Мариуполя» покинули защитники Роман Билый, Вадим Янчак и Валентин Корешков, полузащитники Марьян Залога и Андрей Вильховый и нападающий Руслан Буряк.

«Спасибо, ребята! Удачи вам в новых командах!» – обратилась к игрокам пресс-служба перволиговой команды.

Ранее в клубе прекратили сотрудничество с Валерием Болденковым, Орестом Панчишиным, Сергеем Петько, Никитой Рогачевым, Назарием Нычем, Иваном Оробцем и Русланом Непейпиевым. Таким образом, за короткое время команду покинули уже 13 футболистов.

Подопечные Максима Фещука продолжают борьбу в 1/4 финала Кубка Украины, где 17 марта сыграют против ФК «Чернигов». В чемпионате Первой лиги клуб занимает 14 место.