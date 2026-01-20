Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины

Участник Первой лиги и представитель 1/4 финала Кубка Украины – «Феникс-Мариуполь» – объявил о прекращении сотрудничества сразу с семью игроками. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

По обоюдному согласию сторон «Феникс-Мариуполь» покинули защитники Валерий Болденков, Орест Панчишин, полузащитники Сергей Петько, нападающие Никита Рогачев, Назарий Ныч, Иван Оробец и Руслан Непейпиев.

Болденков (4 матча), Панчишин (17 матчей, 1 ассист), Рогачев (4 матча), Оробец (11 матчей), Ныч (14 матчей) присоединились к команде во время летнего трансферного окна в прошлом году.

Петько защищал цвета «Феникс-Мариуполя» с апреля 2025-го (17 матчей, 1 гол), а Непейпиев – с марта 2025 года (23 матча, 2 гола, 1 ассист).

Подопечные Максима Фещука продолжают борьбу в 1/4 финала Кубка Украины, где 17 марта сыграют против ФК «Чернигов». В чемпионате Первой лиги клуб занимает 14 место.