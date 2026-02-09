Вскоре Нагорняк определится с двумя новичками Эпицентра

Как стало известно Sport.ua, только после последнего спарринга на турецком сборе – с «Пахтакором», главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк примет решение, нужны ли команде испанский защитник Аладжи Оливейра и полузащитник из любительского «Денгоффа» Денис Голуб, которые находятся на просмотре.

Руководителя подолян беспокоит и то, что в Турции не избежали травм Александр Климец, Нил Кош, Владислав Кристин, которые еще продолжают тренироваться по индивидуальной программе Владислав Мороз, Владимир Танчик, а Андрей Борячук и Иван Бендера вообще остались проходить восстановление в Украине.

Хотя есть основания надеяться, что кто-то из них вернется в строй к календарному поединку 17 тура УПЛ – с ЛНЗ.

Сейчас «Эпицентр» занимает 14 место в чемпионате, набрав 14 очков.