Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 22:09 | Обновлено 09 февраля 2026, 22:33
139
0

Вскоре Нагорняк определится с двумя новичками Эпицентра

На просмотре у подолян испанец и украинец

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Как стало известно Sport.ua, только после последнего спарринга на турецком сборе – с «Пахтакором», главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк примет решение, нужны ли команде испанский защитник Аладжи Оливейра и полузащитник из любительского «Денгоффа» Денис Голуб, которые находятся на просмотре.

Руководителя подолян беспокоит и то, что в Турции не избежали травм Александр Климец, Нил Кош, Владислав Кристин, которые еще продолжают тренироваться по индивидуальной программе Владислав Мороз, Владимир Танчик, а Андрей Борячук и Иван Бендера вообще остались проходить восстановление в Украине.

Хотя есть основания надеяться, что кто-то из них вернется в строй к календарному поединку 17 тура УПЛ – с ЛНЗ.

Сейчас «Эпицентр» занимает 14 место в чемпионате, набрав 14 очков.

По теме:
Один из лидеров Эпицентра рассказал о первом поражении на турецком сборе
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ представил трех новичков
Эпицентр – Фрайберг – 0:1. Пропустили после перерыва. Видео гола и обзор
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига Сергей Нагорняк чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
