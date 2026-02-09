Эпицентр – Фрайберг – 0:1. Пропустили после перерыва. Видео гола и обзор

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 9 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в товарищеском матче со счетом 0:1 проиграли клубу «Фрайберг».

«Фрайберг» выступает в Региональной лиге Германии. После 20 матчей команда лидирует в группе Юго-Запад.

В первой половине матча «Эпицентр» владел преимуществом, но забить так и не смог. А первая атака «Фрайберга» после перерыва принесла результат. Форвард немецкой команды реализовал выход один на один с вратарем «Эпицентра».

Украинский клуб старался исправить ситуацию, и возможности для этого были. Однако оборона «Фрайберга» действовала надежно.

Это поражение стало первым для команды Нагорняка на сборах в Турции. Ранее «Эпицентр» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фрайберг» (Германия) – 0:1

Гол: Валпурт, 49

Видео гола и обзор матча