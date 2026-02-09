Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Фрайберг – 0:1. Пропустили после перерыва. Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 20:49 |
29
0

Эпицентр – Фрайберг – 0:1. Пропустили после перерыва. Видео гола и обзор

Команда Сергея Нагорняка потерпела первое поражение на сборах

09 февраля 2026, 20:49 |
29
0
Эпицентр – Фрайберг – 0:1. Пропустили после перерыва. Видео гола и обзор
ФК Эпицентр

«Эпицентр» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 9 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в товарищеском матче со счетом 0:1 проиграли клубу «Фрайберг».

«Фрайберг» выступает в Региональной лиге Германии. После 20 матчей команда лидирует в группе Юго-Запад.

В первой половине матча «Эпицентр» владел преимуществом, но забить так и не смог. А первая атака «Фрайберга» после перерыва принесла результат. Форвард немецкой команды реализовал выход один на один с вратарем «Эпицентра».

Украинский клуб старался исправить ситуацию, и возможности для этого были. Однако оборона «Фрайберга» действовала надежно.

Это поражение стало первым для команды Нагорняка на сборах в Турции. Ранее «Эпицентр» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фрайберг» (Германия) – 0:1

Гол: Валпурт, 49

Видео гола и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Первое поражение на сборах. Эпицентр проиграл клубу Фрайберг
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Футбол | 09 февраля 2026, 01:01 1
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб

Фреди Грим оценил дебют украинца

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 10
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2026, 12:27
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Футбол | 09.02.2026, 19:15
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем