Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Эвертона заговорил о Миколенко после автогола в матче АПЛ
Англия
09 февраля 2026, 20:00 | Обновлено 09 февраля 2026, 20:01
Тренер Эвертона заговорил о Миколенко после автогола в матче АПЛ

Виталий исправился в матче с «Фулхэмом» и отдал затем ассист

Тренер Эвертона заговорил о Миколенко после автогола в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал автогол украинца Виталия Миколенко в матче 25-го тура чемпиона Англии по футболу против «Фулхэма», а также похвалил его за ассист.

«Возможно, нам немного не повезло с пропущенным голом, но во втором тайме мы были лучшей командой. Виталий прекрасно сыграл в моменте с голом — обыграл соперника и отдал пас Кирнану, который забил решающий мяч», — сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.

Мойес, в свою очередь, наблюдал за матчем с трибун, ведь отбывал одноматчевую дисквалификацию.

Эвертон Фулхэм Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фулхэм - Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
