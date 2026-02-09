Тренер Эвертона заговорил о Миколенко после автогола в матче АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал автогол украинца Виталия Миколенко в матче 25-го тура чемпиона Англии по футболу против «Фулхэма», а также похвалил его за ассист.

«Возможно, нам немного не повезло с пропущенным голом, но во втором тайме мы были лучшей командой. Виталий прекрасно сыграл в моменте с голом — обыграл соперника и отдал пас Кирнану, который забил решающий мяч», — сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.

Мойес, в свою очередь, наблюдал за матчем с трибун, ведь отбывал одноматчевую дисквалификацию.