Даяна Ястремская – Кристина Букша. Непростой старт в Дохе. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дохе
9 февраля украинка Даяна Ястремксая переиграла испанку Кристину Букшу на старте турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
Даяна одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) за 2 часа и 34 минуты. В 12-м гейме третьей партии Ястремская отыграла подачу на матч.
Следующей соперницей Даяны будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
🏆 WTA 1000 Доха. Хард, 1/32 финала
Даяна Ястремська – Кристина Букша – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
Видеообзор матча
