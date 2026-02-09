Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 февраля 2026, 20:50
Даяна Ястремская – Кристина Букша. Непростой старт в Дохе. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дохе

Даяна Ястремская – Кристина Букша. Непростой старт в Дохе. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 февраля украинка Даяна Ястремксая переиграла испанку Кристину Букшу на старте турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Даяна одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) за 2 часа и 34 минуты. В 12-м гейме третьей партии Ястремская отыграла подачу на матч.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Даяны будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

🏆 WTA 1000 Доха. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремська Кристина Букша – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
