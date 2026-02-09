Один из лидеров Эпицентра рассказал о первом поражении на турецком сборе

Игрок «Эпицентра» Андрей Липовуз эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Нагорняка добиться положительного результата в спарринге с немецким «Фрайбергом», в котором соперник взял верх – 1:0.

– Победная серия «Эпицентра» на зарубежном этапе подготовки была прервана. И виноваты в этом, прежде всего, мы сами, ведь в первом тайме не реализовали три голевых момента. Далее сработало старое правило: не забиваешь с близкого расстояния – жди неприятностей. Сразу после перерыва едва ли не единственное появление визави в нашей штрафной площадке завершилось взятием ворот.

Хорошо, что эта случайность произошла в контрольном матче: нужно дорожить каждой созданной угрозой чужим воротам. Это будет важно во второй части чемпионата, учитывая наше турнирное положение.

Что касается непосредственно турецкого сбора, то, к сожалению, не обходится без травм наших футболистов. Именно по этой причине в последних спаррингах - с «Тоболом» и «Фрайбергом» мне пришлось действовать не в опорной зоне полузащиты, а в центре обороны. Поскольку при моем присутствии подоляне не пропустили, то значит - не подвел. Также не может не радовать, что снова забивает Владислав Супряга".

Добавим, что на сборах в Турции «Эпицентр» еще сыграет 12 февраля с «Пахтакором» (Узбекистан) и вернется домой, где после дня отдыха начнет подготовку к календарному поединку 17 тура УПЛ с лидером – ЛНЗ, который состоится 21 февраля