Первое поражение на сборах. Эпицентр проиграл клубу Фрайберг
Поединок «Эпицентр» – «Фрайберг» завершился со счетом 0:1
«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в спарринге со счетом 0:1 проиграл клубу «Фрайберг».
Соперник «Эпицентра» выступает в Региональной лиге Германии и после 20 матчей лидирует в группе Юго-Запад.
В первом тайме «Эпицентр» владел преимуществом, но забить не смог. А после перерыва первая атака «Фрайберга» принесла результат. Форвард немецкой команды реализовал выход один на один с голкипером «Эпицентра».
Украинский клуб старался спасти положение. Однако оборона «Фрайберга» действовала надежно.
Это поражение стало первым для команды Нагорняка на сборах в Турции. Ранее «Эпицентр» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.
Товарищеский матч. Турция. 9 февраля
«Эпицентр» (Украина) – «Фрайберг» (Германия) – 0:1
Гол: Валпурт, 49
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Что сказал президент УАФ во время пресс-конференции, посвященной итогам его работы
По словам Шевченко, реформы проводят 200 человек