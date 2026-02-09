Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первое поражение на сборах. Эпицентр проиграл клубу Фрайберг
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 18:21 |
Поединок «Эпицентр» – «Фрайберг» завершился со счетом 0:1

ФК Эпицентр

«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в спарринге со счетом 0:1 проиграл клубу «Фрайберг».

Соперник «Эпицентра» выступает в Региональной лиге Германии и после 20 матчей лидирует в группе Юго-Запад.

В первом тайме «Эпицентр» владел преимуществом, но забить не смог. А после перерыва первая атака «Фрайберга» принесла результат. Форвард немецкой команды реализовал выход один на один с голкипером «Эпицентра».

Украинский клуб старался спасти положение. Однако оборона «Фрайберга» действовала надежно.

Это поражение стало первым для команды Нагорняка на сборах в Турции. Ранее «Эпицентр» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фрайберг» (Германия) – 0:1

Гол: Валпурт, 49

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
