Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация: Флик может скоро покинуть Барселону. Есть веская причина
Испания
09 февраля 2026, 20:42 |
Сенсация: Флик может скоро покинуть Барселону. Есть веская причина

Немецкий тренер может уйти, если сменят президента клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб досрочно, если на президентских выборах не победит Жоан Лапорта.

Немецкий специалист уже сообщил клубу о своем твердом решении уйти в случае, если Лапорта не останется на второй срок.

60-летний немецкий специалист имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года. Флик возглавил клуб в 2024 году. За это время он выиграл золото Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка страны.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере команды Хансе-Дитере Флике и отметил, что специалист будет работать с клубом столько, сколько пожелает.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
