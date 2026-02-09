Сенсация: Флик может скоро покинуть Барселону. Есть веская причина
Немецкий тренер может уйти, если сменят президента клуба
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб досрочно, если на президентских выборах не победит Жоан Лапорта.
Немецкий специалист уже сообщил клубу о своем твердом решении уйти в случае, если Лапорта не останется на второй срок.
60-летний немецкий специалист имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года. Флик возглавил клуб в 2024 году. За это время он выиграл золото Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка страны.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере команды Хансе-Дитере Флике и отметил, что специалист будет работать с клубом столько, сколько пожелает.
